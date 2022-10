Desde que se separó de Sara Carbonero, Iker Casillas no ha dejado de liderar la actualidad informativa de la crónica social por temas deportivos, amorosos, y también por diversas polémicas protagonizadas a raíz de diferentes publicaciones en redes sociales.

El pasado fin de semana, el exportero del Real Madrid despertó la peor cara de gran parte de los usuarios de Twitter, al compartir un tuit en el que hablaba irónicamente sobre su condición sexual: “Espero que me respeten: soy gay”. Unas palabras que causaron furor en la red, pues hubo quien se lo tomó como una ofensa al colectivo LGTBI, una comunidad que no tardó en expresar su rechazo al post del mostoleño.

Fueron muchos los que entendieron este paso al frente del excancerbero como una manera de escapar de los rumores de noviazgo que le relacionan con María José Camacho, Rocío Osorno, Melyssa Pinto, Shakira o Alejandra Onieva, siendo esta la última famosa con la que se ha emparejado al exmarido de Sara Carbonero, que, desde que se separó de la célebre periodista, ha visto como diferentes medios de comunicación le han ido relacionando con las que tal vez sean las mujeres más atractivas del panorama social.

Sin embargo, lejos de querer confirmar la creencia de la que se ha terminado constituyendo como una gran mayoría, poco después de la publicación del tuit, pero cuando el revuelo ya era imparable, Iker decidió borrar el post y aclararles a sus seguidores que su cuenta había sido “hackeada”. Lo hizo a través de un nuevo mensaje en el que también aprovechó para disculparse con todo aquel que se hubiese podido sentir discriminado: “Disculpas a todos mis followers, y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”, expresó en la citada red social, tratando de dar carpetazo a la polémica, y con ello, a las críticas a las que ya se había visto sometido y a todas las reacciones, entre ellas, las del Consejo Superior de Deportes: “Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos”, apuntaron desde el organismo.

Sea como fuere, lo que está claro es que esta no es la primera vez que Iker Casillas consigue ser carne de cañón para los diferentes usuarios de las redes sociales. Sus palabras ya han enfadado a sus seguidores en alguna que otra ocasión, como cuando recurrió a su cuenta de Twitter para conocer la ideología política de sus followers a través de un sondeo difundido el pasado mes de mayo, o cuando hizo uso de la citada red social para cuestionar los arbitrajes de determinados partidos de fútbol que enfrentaron a los equipos de la liga portuguesa rivales al F.C. Porto, el último equipo en el que disputó el madrileño.

Por Twitter también ha mostrado su apoyo a la Guardia Civil, aunque esto supusiese lanzar una indirecta a su compañero y amigo, Gerard Piqué, y ha comentado, con mucho humor, varios temas del momento, como lo fue en su día la controvertida bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la última gala de los Premios Óscar. A Iker no se le ocurrió una idea mejor que reaccionar al suceso publicando un fragmento de la canción de El Príncipe de Bel Air, serie protagonizada por Smith, que acompañó de una de las fotografías más virales del momento y que, como no podía ser de otra manera, dio lugar a todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores.

En los últimos años, el mostoleño también ha logrado causar furor en Instagram, donde llegó a ser tachado de celoso y posesivo después de sugerir a la que fuera su esposa, Sara Carbonero, en una de sus publicaciones, que no enseñara tanto el muslo porque se podía constipar.

Otra de las polémicas más sonadas fue aquella que el madridista desató tras insultar a un usuario por un comentario que este realizó sobre su hijo Martín en una fotografía en la que el pequeño aparecía junto a su madre: “Tíralo pal agua a ver si flota”, dijo el usuario. Unas palabras a las que el exportero del Real Madrid reaccionó, según sus followers, de la manera menos acertada: “Tienes que ser un hijo de la gran puta para poner ese comentario. Espero que tengas la vergüenza de pensar tres minutos lo que has puesto”, respondió Iker.