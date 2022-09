Gerard Piqué y Shakira se han convertido ya en los absolutos protagonistas de la actualidad. Desde que el pasado mes de junio anunciaran su separación, mucho se ha especulado sobre la nueva ilusión del futbolista -que ya tiene nombre y apellidos-, sobre el futuro de los pequeños si la cantante se muda a Miami o sobre las claves de su divorcio. Un sinfín de incógnitas que los más fieles seguidores del hasta entonces tándem se siguen preguntando a día de hoy.

Sin embargo, este hincapié en conseguir saber más acerca de la ex pareja de estrellas no ha sentado nada bien al jugador del FC Barcelona, que ha querido enviar un comunicado oficial a los medios de comunicación en el que denuncia el acoso que está recibiendo su familia por parte de los paparazzis, advirtiendo que se verá obligado a tomar medidas legales si esto no cesa. “Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada”, ha comenzado la misiva.Tras denunciar que los reportajes e imágenes publicadas están haciendo daño a su honor y a su imagen, el comunicado ha rezado que también se trata de un “grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”.

Asimismo, la misiva añade que el catalán se ha visto obligado a alterar su rutina diaria debido a los paparazzi y el seguimiento de los medios de comunicación, “con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”. Tras resaltar el derecho a la información de los ciudadanos y alabar el papel fundamental que desarrollan los medios, los abogados del deportista han denunciado que las últimas semanas se han producido “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad”. Tanto es así que Piqué ha solicitado “medidas cautelares de alejamiento” y ha emprendido “acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos”, tal y como se ha informado desde el comunicado. Asimismo, la misiva ha dejado claro cuál es el objetivo de futbolista en estos momentos: “Garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad”.

Un comunicado que llega tan solo unas semanas después de que hayan salido a la luz unas imágenes de la nueva ilusión del catalán. Un concierto, un beso y mucha complicidad, eso es lo que han podido mostrar las instantáneas del jugador con Clara Chía, la mujer que ha conseguido robarle el corazón. Desde entonces, las cámaras han seguido cada paso de la pareja, una acción que Piqué ha vivido como una completa intromisión a su intimidad. Pese a todo, la misiva ha finalizado dando las gracias al rigor informativo de algunos medios, mostrando su deseo por que “todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común”.