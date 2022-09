Malas noticias para Sara Carbonero. Cuando parecía que llegaba septiembre con ganas y una vuelta a la rutina de lo más especial, un cambio de planes ha trastocado por completo el futuro de la periodista. Y es que, aunque ella misma sigue teniendo escrito en su biografía el nombre del programa de radio en el que ha colaborado durante dos temporadas, la realidad es que ya se ha podido saber que Que siga el baile de Radio Marca no continuará con su emisión.

Ha sido la propia emisora quien ha comunicado la noticia a ¡Hola!, confirmando que el espacio radiofónico no esta ya incluido en su parrilla. Un duro varapalo para la comunicadora, que había conseguido unir sus dos pasiones: música y periodismo. “Sería imposible vivir sin música”, se puede seguir leyendo en su cuenta de Instagram. Ahora, en esa franja horaria, se podrá escuchar Cuídate, un nuevo programa presentado por Yanela Clavo que tratará la salud y el deporte, contando con colaboradores como Marián García, entre otras. Por el momento, Sara Carbonero aún no se ha pronunciado, aunque este podría ser un nuevo punto y aparte en su carrera en la comunicación, pues el magazine ha confirmado que la emisora no tiene, por el momento, otros proyectos para la manchega en el horizonte.

Esta despedida de Radio Marca será complicada para la periodista, pues fue precisamente en esa emisora donde comenzó su andadura en la profesión durante su etapa universitaria. Además, Que siga el baile supuso el regreso de la periodista al mundo de la comunicación, tras un largo parón debido a su mudanza familiar a Oporto. Durante estas dos temporadas en antena, la ex mujer de Iker Casillas ha podido conocer de cerca a personalidades tan aclamadas en nuestro país como Javier Fernández, David Ferrer, Cayetana Guillén Cuervo o Ismael Serrano, entre otros.

Ahora, lejos de la radio, Sara Carbonero podrá embarcarse en nuevas aventuras y continuar con uno de sus proyectos más prometedores, la firma textil Slow Love que fundó junto a su amiga Isabel Jiménez. Pese a que hace ya varios meses que vendieron su ilusión a Cortefiel, las periodistas han seguido de cerca el diseño de cada pieza, con el objetivo de que la firma siga plasmando el estilo que las representa. Además, la comunicadora ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales, donde colabora ya con varias marcas publicitarias y es imagen de una gran cantidad de firmas de moda.

Y es que, todo pasa por algo y ahora quizás sea tiempo de parar y darse un respiro. Un tiempo ideal en el que volcarse también en su faceta más personal. La periodista podrá pasar más tiempo ahora con sus pequeños Martín y Lucas, que son los grandes motores de su vida, y su nueva ilusión, el cantante Nacho Taboada, con el que hace unos meses comenzó a escribir su propia historia de amor. Sea como fuere, lo que está claro es que, aunque se haya acabado el baile para Carbonero, después de la tormenta siempre llega la calma.