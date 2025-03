Aunque su hijo no aparece en la imagen, para Carlo, su pequeño es ahora una de sus mayores prioridades. Después de tantos meses separados, el actor finalmente podrá disfrutar de la tranquilidad de estar junto a él cada noche, algo que no había podido hacer antes. Durante su tiempo en el centro de inserción, Carlo debía despedirse de su hijo todas las noches, pero ahora, con su nueva libertad, puede comenzar a recuperar el tiempo perdido y fortalecer su vínculo familiar. «Ya tiene la libertad absoluta. Puede hacer vida normal. Ya se ha acabado, lo ha cumplido. Ya puede estar con nosotros siempre y estoy muy contenta. La gente opina mucho y no sabe lo que Carlo ha pasado durante este tiempo. Él dormía fuera de casa, de hecho, he pasado el embarazo durmiendo sola e igual cuando nació nuestro hijo, y ahora vamos a estar todos juntos», dijo Alejandra Rubio hace escasos días en directo en Vamos a ver, en Telecinco.