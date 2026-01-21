La ambigua respuesta de Alejandra Rubio que deja en el aire su futuro familiar "se verá"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nos sorprendían con su relación en febrero de 2024, cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja. Y, apenas cuatro meses después, anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común. Un pequeño llamado Carlo, -en honor a su padre y a su abuelo-, y que llegaba al mundo en diciembre de ese mismo año.

Este bebé les cambiaba la vida por completo, aunque la hija de Terelu Campos no quiso verlo como algo negativo, sino que simplemente lo aceptó como un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, cabe destacar que durante su embarazo, Alejandra también tuvo que lidiar con la condena a 21 meses de prisión que le impusieron a Costanzia, por un delito continuado de estafa agravada en el negocio de coches de lujos. Una pena que resultó flexible, ya que le permitía dormir en casa entre semana, aunque no por ello resultó fácil para ellos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia paseando por la calle. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio reflexiona sobre los inicios de su relación

De hecho, la joven no se había atrevido a hablar abiertamente sobre el tema hasta ahora, abriéndose por completo en un post donde recuerda aquella etapa. «Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor…», se sincera Rubio. Algo que consiguió sobrellevar acudiendo a terapia, lo cual ve como realmente necesario y recomienda a sus seguidores.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a la salida del hospital tras dar a luz a su primer hijo. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y pese a lo mal que lo pasó, Alejandra asegura que no se arrepiente de nada, puesto que actualmente tiene una familia preciosa. «Todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena», resalta emocionada. Una reflexión muy personal, que coincide con sus últimas declaraciones; y es que teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa junto a Carlo, parece que ella no descarta ampliar la familia. «Se verá, se verá», ha dicho a los reporteros.

Dispuestos a ampliar la familia y pasar por el altar

Ya hace un tiempo, la joven aseguraba que, pese a que no entra en sus planes a corto plazo, no descarta volver a convertirse en mamá. «Si Dios quiere, tendré más», argumentaba en Vamos a ver. Después de tantas críticas, Alejandra y Carlo han conseguido demostrar que su historia de amor es real y auténtica, acallando todas esas voces que aseguraban que no iban a durar.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la boda de Patricia Sánchez Flores y Javier Millet. (Foto: Gtres)

De momento, y pese a que Carlo expresaba su intención de pasar por el altar, parece que todavía no hay pedida de mano ni planes inmediatos. «Nos casaremos más pronto que tarde», aseguraba él. Eso sí, pese a que todavía no veremos a la hija de Terelu Campos vestida de blanco, ella tiene muy claro que si se casa, «va a ser un bodorrio».