Así ha sido la reacción de Makoke a la imputación de su prometido en un juicio por violencia de género

No son buenos tiempos para Makoke. Cuando apenas quedan unos meses para darse el «sí, quiero» con Gonzalo Fernández, El tiempo justo ha sacado a la luz que el prometido de la colaboradora de televisión será juzgado por tres presuntos delitos de violencia de género. «El juez ha concluido la instrucción, porque se produjo una denuncia hace unos meses, y ha comunicado que lo envía a juicio. Estos tres delitos son de presunto maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas hacia su ex pareja», explicaba Luis Pliego desde el espacio televisivo mencionado.

Como no podía ser de otra manera, la reacción de Makoke ante esta complicada situación judicial a la que se enfrenta su futuro marido ha sido una de las más buscadas en las últimas horas. Y esta, lejos de esconderse, no ha tenido reparo en reaccionar ante la prensa. «Hablaré en Fiesta el sábado», comenzaba a decir a su llegada al concierto de Los Chunguitos celebrado en Madrid el pasado 19 de febrero. «Estoy tranquila y estoy bien. Está todo bien. Lo siento, ¿vale? Voy a intentar disfrutar», añadía.

Makoke en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante el evento mencionado, Makoke ha intentado no pronunciarse en exceso sobre lo ocurrido, aunque lo cierto es que horas antes de esta intervención, rompió su silencio en el programa presentado por Joaquín Prat para defender a Gonzalo públicamente. «Son acusaciones muy duras, pero bueno, yo estoy tranquila. Tampoco me ha sorprendido porque yo sabía que algo de esto tenía que llegar en algún momento. Estaba al tanto de cómo han sucedido las cosas», explicaba. Comentaba que confiaba cien por cien en su pareja y que pondría «la mano en el fuego por él». «Sé que las cosas van a salir bien. Estoy completamente convencida y confío en la justicia», sentenciaba.

Makoke en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a cómo se encontraba Gonzalo, Makoke desvelaba que estaba muy triste con esta situación porque «es muy doloroso que se le juzgue antes de que haya un juicio». Aun así, hacía hincapié en que estaba tranquila porque «es inocente y tiene pruebas para demostrarlo». Por otro lado, la madre de Anita Matamoros desvelaba que su pareja iba a tomar medidas legales contra Luis Pliego y la revista Lecturas por «revelar datos que están en una causa penal». Por su parte, Gonzalo se ha pronunciado a través de Kike Calleja, quien desde el plató de Vamos a ver ha señalado que «está muy tranquilo» y que «ha presentado un recurso contra este auto». «Considera que se están vulnerando sus derechos y que tiene artillería para defenderse», ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

El ‘annus horribilis’ de Makoke

Cabe recordar que esta dura situación judicial ha llegado tan solo unos meses después de que Makoke y Gonzalo tuvieran que cancelar su boda por el estado de salud de Marina Romero, nuera de la mencionada y pareja de Javier Tudela. Aunque se desconoce el diagnóstico que padece, toda la familia se mostró como un ejemplo de unión y permaneció al lado de la joven en todo momento. Según lo publicado, en un principio la nueva fecha del enlace matrimonial estaba prevista para la primavera de este 2026, pero, con esta nueva situación judicial, todo vuelve a quedar en el aire.