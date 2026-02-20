Eric Dane, el popular actor de series como The Last Ship, Euphoria o Anatomía de Grey, ha fallecido a los 53 años tras varios años diagnosticado de ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Una despedida que suma a la reciente de su compañero de profesión James Van Der Beek. Ahora, varios medios americanos han destapado cómo fueron los complicados días del intérprete tras una dramática vida protagonizada por una prematura muerte familiar y la depresión.

Así fueron los últimos días de Eric Dane

La muerte del actor americano ha dejado un gran vacío entre los cinéfilos estadounidense. Según ha podido revelar el portal Radar Online, en sus últimos días dependió de cuidados de enfermería las 24 del día. Fue a finales del pasado mes de enero cuando Eric Dane tuvo que retirarse de un evento «debido a las realidades físicas de la ELA».

Eric Dane. (Foto: Gtres)

El intérprete de Anatomía de Grey -que desveló su diagnóstico en abril del 2025- no se encontraba en disposición de asistir a la Gala de Campeones de Curas y Cuidados de ASL Network, donde iba a ser galardonado con el Premio Al Defensor del Año. De hecho, desde el pasado año, requería de silla de ruedas para desplazarse.

En cuanto a trabajo, el actor tuvo que reducir su jornada laboral. Además, requería atención durante toda el día, tal y como desveló Gayheart, su ex mujer: «La semana está dividida en 21 turnos. Hay veces que no se cubren turnos, así que los cubro yo. Tuve que llamar a dos amigos de Eric… Y ambos aparecieron e hicieron un trabajo maravilloso».

Una de sus últimas apariciones fue a través I AM ALS donde dio su testimonio para promocionar una campaña de recaudación de fondos para investigaciones para su enfermedad: «Nos complace anunciar Push for Progress, una campaña innovadora para acelerar la investigación sobre la ELA, ampliar el acceso a los tratamientos y garantizar 1000 millones de dólares en financiación federal para la ELA durante los próximos tres años. I AM ALS, considerada la iniciativa de defensa de los pacientes más exitosa del siglo XXI, lanza ahora esta campaña porque la ELA se encuentra en un punto de inflexión. Hay nuevos tratamientos al alcance de la mano, pero miles de personas que viven con ELA perderán el acceso a ellos si no tomamos medidas».

Los dramas de su vida

Pese a que Dane rozó el éxito en el mundo de las series, lo cierto es que su vida personal estuvo marcada por varios dramas, como su divorcio con Rebecca Gayheart, con la que se casó en 2004 y con la que tuvo dos hijas, Billie Beatrice, en 2010 y Georgia Geraldine, en 2011. Sin embargo, siete años después, la pareja decidía poner fin a su matrimonio. «Hablo con Rebecca todos los días… Hemos logrado ser mejores amigos y mejores padres. Ella es probablemente mi mayor defensora. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo», dijo en una entrevista en Good Morning America en 2025.

En 2017, Dane no atravesó tampoco un buen momento de salud mental. El actor fue diagnosticado de depresión, tal y como desvelaron en un comunicado que emitió The Last Ship, donde trabajaba entonces: «Eric ha pedido un parón para tratar problemas personales. Sufre depresión y ha pedido unas semanas de descanso, y los productores han aceptado su propuesta amablamente». También, en 2011 -el año en el que nació su hija pequeña- ingresó en un centro de rehabilitación en Los Ángeles para tratar sus adiciones.