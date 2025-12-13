Uno de los protagonistas de ‘Anatomía de Grey’ desvela que padece la misma enfermedad que su personaje

James Pickens Jr., actor reconocido por dar vida al inolvidable doctor Richard Webber en la exitosa serie Anatomía de Grey, acaba de anunciar que padece cáncer de próstata. Curiosamente, la misma enfermedad que afecta a su personaje dentro de la ficción, y es que en esta nueva temporada de la serie escrita y producida por Shonda Rhimes, se profundizará en el recorrido de Webber en su tratamiento contra el cáncer de próstata y cómo esta enfermedad afecta diversos aspectos de su vida.

«No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero para ser honesto, el cáncer de próstata ha sido común en mi familia», compartía durante una entrevista en Black Health Matters. Una condición, con la que también han sido diagnosticados otros miembros de su familia. Concretamente, su padre, varios tíos y también uno de sus primos. Sin embargo, ninguno de ellos fallecía a causa de dicha enfermedad.

James Pickens Jr. (Foto: Gtres)

«Mi padre lo tuvo. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado», confiesa el intérprete de 73 años. Del mismo modo, Pickens ha incidido en la importancia de una detección precoz en este tipo de enfermedades. Y ahí también ha resaltado la necesidad de acudir a revisiones rutinarias.

James Pickens Jr. habla sobre su enfermedad

«Mi urólogo me ha dicho que haber sido tan aplicado en las revisiones ha jugado a mi favor», ha explicado. «Pudimos detectarlo muy temprano porque me hice los análisis». Y es que el actor recibía su diagnostico a raíz de una revisión rutinaria que se realizó en enero, y es que las analíticas mostraban un nivel algo elevado de PSA.

Poco después, Pickens se sometía una resonancia magnética, y fue ahí cuando los especialistas detectaron «algo extraño». En ese momento, el artista optó por una prostatectomía radical asistida por cirugía robótica. «Logramos detectarlo muy temprano, así que consideraron que esa sería la mejor opción», ha explicado.

Elenco de ‘Anatomía de Grey’. (Foto: Gtres)

Además, parece ser que este cáncer, en particular, se trataba de una variante bastante inusual. Motivo, por el que ha requerido de una revisión bastante más exhaustiva. De hecho, el protagonista de Anatomía de Grey lo define como «lo suficientemente raro como para que quisieran asegurarse de revisar cada detalle. Pero no habían visto uno que se detectara tan pronto como el mío».

Así, ha mandado un importante mensaje a sus seguidores, sobre todo a los hombres afroamericanos, que suelen ser bastante reacios a los chequeos médicos y menos propensos a someterse a revisiones periódicas. «Soy la prueba viviente que el diagnóstico precoz funciona. Si eres negro, o el cáncer de próstata está presente en tu familia, habla con tu médico y empieza a hacer los exámenes a partir de los 40 años», advierte.

Elenco de ‘Anatomía de Grey’. (Foto: Gtres)

En su opinión, «tal como lo vemos y entendemos con la comunidad médica, especialmente como hombres afroamericanos, sabemos la historia que esto tiene y ese temor que viene de tiempo atrás relacionado con las pruebas y la revisión física». Un miedo que se debería erradicar, ya que «uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida». Y es una detección temprana resulta vital a la hora de tratarlo.