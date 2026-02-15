El hermano de James Van Der Beek escribe una triste carta tras la muerte del actor

El fallecimiento de James Van Der Beek dejó devastada a su familia el pasado 11 de febrero de 2026. Tras luchar contra una larga enfermedad, el cáncer de colon segó su vida y su partida dejó viuda a su mujer, huérfanos de padre a sus seis hijos y a su hermano y a sus padres sumidos en una profunda tristeza. Ahora, unos días después de despedirse de James, Jared Van Der Beek le ha dedicado unas sentidas palabras en redes sociales a modo de homenaje póstumo. Analizamos la misiva que Jared le dedica al actor y en la que se abre en canal compartiendo con sus seguidores sus sentimientos más profundos.

La carta de Jared a James Van Der Beek

«Existe un vínculo especial entre hermanos y hace dos días, ese vínculo físico se rompió», ha comenzado escribiendo. «Ahora sé por qué la gente dice que se te rompe el corazón cuando pierdes a alguien cercano», ha reconocido con profundo pesar. El protagonista de estas líneas ha sentido una «sensación de devastación y dolor tan profunda» que «no sabía que podía doler tanto». A continuación, ha puesto en evidencia la excelente relación que mantenían. «Él era mi persona, a quien acudía para cualquier cosa. Lo he admirado desde que nací. Nunca ha dejado de estar ahí para mí cuando lo he necesitado», ha reconocido apenado.

De entre todas las cosas que le han consolado tras aquel fatídico 11 de febrero, se encuentran los mensajes que ha recibido por parte de los fans de James y también el cariño de sus seres queridos. «Ha sido maravilloso leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hizo, sino por quién era. La curación ya ha comenzado con todo el amor, las oraciones y el apoyo que he recibido. Agradezco sinceramente a todos los que se han tomado la molestia de ponerse en contacto conmigo para hacerme saber que están ahí», ha indicado. Unas conexiones y una comunidad volcada con su dolor a la que ha calificado de «increíble». Aprovechando este pronunciamiento público, ha querido agradecer a todos y cada uno de los usuarios que le han contactado: «Gracias a todos, conocidos y desconocidos, que ayudaron a que su transición fuera lo más hermosa posible».

Una misiva que ha terminado con unas palabras directas a su hermano James Van Der Beek. «James, ya extraño tu presencia física y tus sabias palabras por teléfono. Sin embargo, también siento tu presencia con mucha fuerza y sé que seguirás guiándome. Gracias por vivir tu vida conmigo. Te quiero», ha sentenciado. Unas emotivas y desgarradoras palabras que ha acompañado de un amplio carrusel con seis fotografías que recogen numerosos momentos de su vida juntos. En algunas aparecen ellos dos solos y, en otras, aparecen personas pertenecientes a su núcleo duro, como sus padres, James y Melinda.

Como no podía ser de otra manera, usuarios de Instagram conocidos y anónimos han enviado sus condolencias a Jared a través de comentarios. «Estamos llorando contigo», «Sentí que parte de mi adolescencia se había perdido», «El mundo extrañará su increíble espíritu y su brillante luz» o «Su espíritu vive en ti, en tu fuerza, tu corazón, tu lealtad» han sido algunos de los mensajes que ha recibido en su muro, que se ha llenado de corazones blancos, palomas blancas, estrellas, manos rezando y símbolos relacionados con la muerte y el amor.