Muere James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’, tras una dura batalla contra el cáncer

El actor James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel de Dawson Leery en la serie adolescente Dawson’s Creek, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, tras una dura batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en el verano de 2023. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, donde se informó que murió de manera pacífica y rodeado de sus seres queridos.

«Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana», se leía en el mensaje. «Afrontó sus últimos días con valentía, fe y serenidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el sentido sagrado del tiempo. Eso llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo». Su esposa, Kimberly Van Der Beek, con quien se casó en 2010, junto con sus seis hijos -Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah-, fueron los más afectados por la pérdida de quien fuera un icono de la televisión estadounidense.

James Van Der Beek en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Van Der Beek comenzó su carrera a principios de los años noventa, pero fue su papel de Dawson Leery en Dawson’s Creek, emitida entre 1998 y 2003, lo que le catapultó a la fama mundial. La serie se convirtió en un referente de la televisión adolescente de la época y lanzó al estrellato a jóvenes actores como Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. El personaje de Dawson, con su sensibilidad y sueños de grandeza, se convirtió en un ícono para toda una generación que creció siguiendo sus historias en Capeside.

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que también sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, dedicada a informar y apoyar a quienes padecen esta enfermedad. Sin embargo, Van Der Beek no pudo asistir debido a su estado de salud. Michelle Williams, una de las organizadoras, aseguró entonces que siempre habían estado y estarían al lado de su compañero y amigo, y que los fans de Dawson’s Creek compartían ese sentimiento.

James Van Der Beek siempre fue muy abierto respecto a su enfermedad. A finales de 2024, hizo pública la noticia de su diagnóstico de cáncer colorrectal y explicó que, aunque estaba enfrentando un desafío enorme, mantenía una actitud optimista. En noviembre de ese mismo año, decidió subastar algunos de sus objetos personales relacionados con Dawson’s Creek, explicando que los ingresos serían destinados en parte a cubrir los gastos médicos derivados de su tratamiento, que en Estados Unidos es especialmente costoso por la falta de cobertura sanitaria universal. «He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo», declaró entonces a la revista People.

Además de su trabajo en Dawson’s Creek, Van Der Beek participó en otras producciones destacadas, como la película Varsity Blues, la comedia Scary Movie y la serie Pose, consolidando su trayectoria en Hollywood. Su fallecimiento marca la pérdida de uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de finales del siglo XX, asociado de forma permanente a una generación que creció con las series juveniles de aquella década.