Borja Sémper ha aparecido en su cuenta de X -conocido anteriormente como Twitter- para lanzar un importante mensaje en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que tuvo lugar el pasado 4 de febrero. El pasado mes de julio, en una comparecencia ante los medios en la sede de Génova, el político del Partido Popular desveló que padecía esta enfermedad, por lo que iba a estar ausente de sus funciones públicas y con el partido para centrarse en su salud.

El significativo mensaje de Borja Sémper

Desde que abriera esta parcela de su vida personal, Sémper ha tratado de ser lo más transparente a la hora de hablar de su salud. Además, en todo momento, ha querido agradecer el apoyo de su mujer, Bárbara Goenaga, la encargada de actualizar el parte médico de su marido. «Me está dando un poco de apuro hacer esto. Pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y recuperación en nuestras redes y no me gustaría que pensarais que algo va mal con Borja. La quimio ha sido dura no, durísima y por eso no ha salido en público. Pero todo está ya prácticamente perfecto. Pronto volverá a aparecer frente a las cámaras con su pelazo», así fue.

Borja Sémper reaparece en redes sociales. (Foto: Redes Sociales)

A comienzos del mes de diciembre, y coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, el político compartía en su perfil social una nueva imagen y con un mensaje de esperanza: «Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!». En esta fotografía, el portavoz del PP aparecía de lo más sonriente y con el dedo pulgar hacia arriba. Una prueba con la que dio cuenta de que estaba más que satisfecho con los resultados de su recuperación.

Por ello quiso celebrar este avance un mes después, el día 10 de enero. Con motivo de su cumpleaños, el político fue sorprendido por los suyos en su 50 cumpleaños: «Hoy Sémper ha cumplido 50 años y podemos decir que tenemos a los mejores amigos del mundo, qué suerte la nuestra… Mil gracias por la sorpresa, os queremos muchísimo. Sigamos celebrando la vida».

En el #DiaMundialcontraelCancer, además de recordar que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas, me quiero acordar de todos los profesionales de oncología y de quienes nos acompañan en el duro proceso: nuestra pareja, hijos, familia y amigos… también salvan vidas. — Borja Sémper (@bsemper) February 4, 2026

Por ello, el pasado 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, Sémper no dudó en acordarse -además del equipo médico que le ha tratado estos últimos meses-, de las personas que han sido su refugio durante la enfermedad: «Además de recordar que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas, me quiero acordar de todos los profesionales de oncología y de quienes nos acompañan en el duro proceso: nuestra pareja, hijos, familia y amigos… También salvan vidas».