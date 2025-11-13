Van Der Beek, obligado a vender piezas de ‘Dawson crece’ para pagar su tratamiento contra el cáncer

James Van Der Beek se ha visto obligado a tomar una delicada decisión en medio de la enfermedad que padece. El actor, protagonista de Dawson Crece, era diagnosticado con un cáncer de colon en 2024, y desde entonces ha luchado por visibilizarlo en sus redes sociales. Allí, comparte su arduo proceso con más de un millón de seguidores, además de contar con el respaldo de sus amigos más cercanos y familia.

«Cada año, aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy uno de ellos», compartía públicamente. «Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de su mi increíble familia», detallaba.

James Van Der Beek. (Foto: Gtres)

El delicado estado de salud de James Van Der Beek

Sus compañeros de profesión también se han volcado con él, tal y como pudimos comprobar en septiembre. Gran parte del cast original de la serie que le lanzó a la fama, donde encontramos a Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams, protagonizaron un emotivo reencuentro 20 años después, en el que también tuvieron un gran protagonismo la esposa y los hijos de James, quien no pudo asistir debido a su delicada condición de salud.

«No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona», se lamentaba durante la breve intervención que tuvo mediante videollamada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Van Der Beek (@vanderjames)

Lamentablemente, ahora Van Der Beekahora habría tenido que poner a la venta algunos de los recuerdos más especiales de su juventud para poder costearse el tratamiento. «He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos y, con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento es ahora», anunciaba en una publicación.

Elenco de ‘Dawson Crece’ durante el reencuentro. (Foto: Gtres)

Una subasta para poder costearse el tratamiento

Una venta pública que tiene previsto llevarse a cabo entre los días 5 y 7 de diciembre a través de la empresa Propstore, una casa de subastas que dará a los seguidores de la ficción la oportunidad de hacerse con estos detalles tan exclusivos y únicos. Entre algunos de los objetos más especiales podemos encontrar el collar que Dawson le regaló a Joey en el primer baile de graduación, -valorado entre 23.000 y 45.000 euros-, o el mismísimo traje que Dawson utilizó en el primer episodio, valorado en unos 3.500 euros.

James Van Der Beek y su esposa. (Foto: Gtres)

Un gesto que le hace sentir bastante nostalgia, pero también muy feliz por poder «compartirlos con aquellos que han apoyado mi trabajo a lo largo de los años».