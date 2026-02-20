La Reina Sofía retomó este jueves en Gran Canaria uno de los compromisos más significativos de su agenda institucional: ser investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el mayor reconocimiento académico que concede la institución. La ceremonia, celebrada en el Paraninfo universitario, reunió a representantes del ámbito académico, autoridades locales, miembros de organizaciones sociales y personalidades del mundo científico y cultural. Este acto había sido originalmente programado para el 15 de enero, pero tuvo que posponerse debido al fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Más de un mes después, la Reina emérita volvió a la universidad con una mezcla de emociones, recibiendo la distinción con profunda gratitud y un simbolismo renovado, que aliviaba su luto y celebraba su legado público.

En su discurso inaugural, la profesora Goretti García, madrina de la investidura, destacó las virtudes que motivaron la concesión del título: coherencia, discreción y compromiso con el bien común. «Reivindica una forma de entender la responsabilidad pública como un servicio, no como un privilegio», señaló, palabras que la Reina escuchó con atención y orgullo.

La Reina Sofía en la Universidad Las Palmas. (Foto: YouTube)

La ceremonia siguió la liturgia académica tradicional: la Reina Sofía recibió el birrete laureado, el libro de la ciencia, guantes blancos y un anillo que simboliza la potestad para «firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de su ciencia y profesión». Una divertida anécdota surgió al colocarse el anillo: la Reina intentó ajustarlo a la mano izquierda, pero fue corregida por el rector, provocando sonrisas y aplausos entre los asistentes. El juramento como doctora Honoris Causa fue otro de los momentos más emocionantes: con un firme «Sí, juro», la Reina completó su investidura y recibió un simbólico abrazo del rector, representando a todos los presentes. La solemnidad del acto se combinó con gestos de cercanía, reflejando la calidez y humanidad que siempre ha caracterizado a Su Majestad.

A pesar de lucir riguroso luto por su hermana, la Reina Sofía eligió un elegante traje chaqueta negro con discretos detalles de pedrería, que aportaban un toque festivo al conjunto. Completó su atuendo con un collar de perlas grises, broche en forma de flor, pendientes largos y varias pulseras, mientras su sonrisa iluminaba la sala y mostraba su emoción por recibir un reconocimiento tan significativo. El acto culminó con un discurso del rector que resaltó la trayectoria de la Reina emérita, centrada en la cultura, la ciencia y la acción solidaria, seguido de un cerrado aplauso que cerró una ceremonia histórica. Con esta distinción, Gran Canaria rindió homenaje a una figura que ha hecho de la responsabilidad pública un servicio, y de la solidaridad un legado que trasciende fronteras.

Con esta distinción, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se suma a otras instituciones académicas que han otorgado títulos honoríficos a la Reina emérita a lo largo de su vida pública, destacando su compromiso sostenido con la promoción de la cultura, la ciencia y la acción solidaria. La ceremonia se ha desarrollado en un ambiente solemne y protocolario, acorde con la relevancia académica del nombramiento y con la tradición universitaria que caracteriza este tipo de investiduras.

La ceremonia ha tenido lugar un día después de su participación en otro acto oficial celebrado también en el archipiélago, donde Doña Sofía recibió el Premio Gorila 2024 en el Poema del Mar, reconocimiento internacional que distingue trayectorias destacadas en defensa del medio ambiente. Este evento marcó su reaparición pública tras el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, y supuso el inicio de una serie de compromisos oficiales en las islas.