El pasado 5 de febrero, Reino Unido vivió un día histórico tras conocer a la nueva Arzobispo de Canterbury, Dame Sarah Mullally, en Londres. Un cargo hasta ahora inexistente en la iglesia anglosajona. Por ello, el príncipe Guillermo, acompañado por Kate Middleton, acudieron a conocer a la jefa de la Iglesia de Inglaterra en una reunión que tuvo lugar en el Palacio de Lambeth. Más allá de este acto oficial, y como suele ser habitual, el look de la mujer del sucesor de Carlos III dio mucho de qué hablar, así como sus joyas.

El misterioso collar de amor de Kate Middleton

Si por algo se caracteriza el estilismo de Kate Middleton es por su sobriedad y elegancia. Sin embargo, al igual que ocurre con la Reina Letizia, la monarca siempre suele dejar mensajes ocultos en sus looks, como ha ocurrido en su última aparición pública. La mujer de Guillermo de Inglaterra apostó, para esta reunión histórica que marcará un antes y un después en la Iglesia de Inglaterra, por un vestido midi texturizado y a medida de Edeline Lee en color marrón -uno de los tonos tendencia de la temporada- y a juego con un abrigo largo personalizado de Catherine Walker y tacones de Gianvito Rossi.

Kate Middleton. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo más llamativo del atuendo no fue ni mucho menos la prenda principal, sino las joyas que acompañaban al outfit. Middleton exhibió por primera vez un collar de cadena con forma de corazón grabado de la firma de Daniella Draper, cuyo precio, según marca en su web, es de 1.555 pounds -que correspondería a 1.792,46 euros-. La cadena, hecha a mano con oro reciclado de 9 quilates, tiene además un curioso grabado con un enigmático mensaje que no se aprecia claramente.

Eso sí, una vez más Kate ha apostado por la sostenibilidad, pues este colgante pertenece a una marca que utiliza materiales de origen sostenible. Una firma que no es la primera vez que Middleton luce, pues el año pasado, en el marco de Wimbledon, también portó un diseño de Daniella Draper.

El enigmático collar de Kate Middleton. (Foto: Gtres)

Un día histórico

Esta reunión pública de Guillermo y Kate da cuenta del avance de la iglesia anglosajona y una prueba de hacia dónde va el país. El matrimonio fue recibido por Dame Sarah en su residencia de Londres. Según deslizan desde el Daily Mail, el matrimonio «estaba ansioso por pasar tiempo con la Arzobispo Sarah y construir una sólida relación de trabajo con ella» por su compromiso con el alto clérigo del país.

Pese a la importancia de esta reunión, según el medio citado se trató de una charla de lo más informal, pues aprovecharon la hora de su encuentro para merendar pasteles y tomar ensalada de fruta.