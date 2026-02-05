El mensaje de Kate Middleton a los enfermos de cáncer: "No estáis solos"

Aprovechando la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, la princesa de Gales ha recurrido a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que ha querido insistir en que los pacientes diagnosticados no están solos. De la misma manera que la Reina Letizia ha pronunciado un discurso en un acto en Madrid donde ha insistido en la importancia de la humanización y la empatía, Kate Middleton ha optado por publicar un vídeo en el perfil oficial de los príncipes de Gales.

Con una serie de imágenes de la visita que hizo al Hospital Royal Marsden en enero del pasado año, cuando anunció que los médicos le habían dicho que la enfermedad estaba en remisión, Kate Middleton ha transmitido un mensaje muy claro: «En el Día Mundial contra el Cáncer, mis pensamientos están con todos los que enfrentan un diagnóstico de cáncer, están en tratamiento o van encontrando su camino hacia la recuperación», ha dicho la princesa.

Kate Middleton ha recalcado que el cáncer es una enfermedad que no afecta solamente a quienes la padecen, sino que lo hace con todo su entorno, sobre todo, a sus familias y seres queridos. La princesa ha insistido en que no es una enfermedad lineal, sino que hay momentos de miedo y agotamiento, pero también otros de fortaleza y bondad, así como de profunda conexión con el entorno y con nosotros mismos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

«Hoy hay que recordar la importancia del cuidado, la comprensión y la esperanza. No estáis solos», ha dicho Kate Middleton, que ya ha retomado su agenda de manera total y está muy volcada en algunas causas concretas, como las que tienen que ver con esta enfermedad y con la infancia.

Hablar de la enfermedad

A pesar de que ya ha dejado atrás el momento en el que se confirmó su diagnóstico, la princesa de Gales aún tiene muy presente el duro varapalo que supuso tener que afrontar el cáncer y, sobre todo, compartirlo con su familia. Durante varios meses la casa real pausó su agenda tras una intervención abdominal de la que no se dieron más detalles, pero esto también provocó que se multiplicaran los rumores sobre su situación, algunos incluso apuntando a una crisis entre ella y el príncipe de Gales.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En un vídeo publicado en las redes sociales en marzo de 2024 ella misma anunció que se le había sido diagnosticada con un cáncer y que se iba a someter a un tratamiento de quimioterapia. Menos de un año más tarde, ella misma confirmaba la remisión de la enfermedad. El tratamiento se llevó a cabo de manera discreta y privada en el Royal Marsden de Londres, hospital que visitó en enero de 2025. Una visita que en esta jornada tan importante ha querido recordar.

No es la primera vez que Kate Middleton habla del cáncer. El pasado año también publicó un mensaje para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer y en su último cumpleaños hizo público un vídeo en el que habló de su gratitud por haberse curado y de cómo la naturaleza había sido clave en su recuperación.