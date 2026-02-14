La bebida natural "mágica" de Vicky Martín Berrocal que dice ayudarle a no engordar

En los últimos años, Vicky Martín Berrocal ha dado un giro visible (y muy comentado) a su estilo de vida. La diseñadora y empresaria, que durante años estuvo en el foco mediático también por su matrimonio con el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’, ha hablado abiertamente de bienestar, hábitos saludables y de un cambio profundo que le permitió adelgazar cerca de 18 kilos en seis meses. No fue un milagro ni una dieta exprés, sino una transformación basada en constancia, alimentación consciente y cuidado personal. Hoy, ese proceso forma parte de su relato diario en redes sociales.

Uno de sus últimos ejemplos es el desayuno que ha compartido con sus seguidores: un zumo verde acompañado de una ración de pavo cocido. Una imagen sencilla, casi minimalista, que ha despertado curiosidad y titulares. ¿Es realmente una bebida «adelgazante»? ¿Puede ayudar a no engordar? ¿Y hasta qué punto se trata de un desayuno completo desde el punto de vista nutricional?

Vicky Martín Berrocal, en una imagen reciente, tras el cambio de hábitos con el que ha transformado su estilo de vida en los últimos años. (Foto: Redes Sociales)

Qué lleva exactamente el desayuno de Vicky

Según explica ella misma, el zumo contiene espinacas, limón, jengibre y media manzana verde. Acompañado de una porción de pavo. Desde la ciencia de la nutrición, este desayuno es bajo en calorías, rico en micronutrientes y con una clara intención saciante.

El desayuno que Vicky Martín Berrocal ha compartido con sus seguidores. (Foto: Redes Sociales)

Las espinacas aportan vitaminas (A, C, K) y minerales como el hierro y el magnesio. El limón suma vitamina C y un toque digestivo. El jengibre tiene compuestos bioactivos con ligero efecto antiinflamatorio y puede favorecer la sensación de bienestar gastrointestinal. La manzana verde aporta algo de fibra y un punto de dulzor natural. El pavo, por su parte, es una proteína magra, baja en grasa y clave para mantener la masa muscular.

¿Ayuda a adelgazar?

Conviene matizar. No existe una bebida que adelgace por sí sola. Este desayuno no «quema grasa», pero sí puede ayudar a no engordar porque es saciante, ligero y evita picos de glucosa. La proteína del pavo prolonga la sensación de saciedad y el conjunto tiene una densidad calórica muy baja.

La empresaria presume de figura tras perder cerca de 18 kilos. (Foto: Redes Sociales)

Eso sí, este tipo de desayuno funciona dentro de un contexto: un estilo de vida activo, una alimentación equilibrada a lo largo del día y constancia. Justo lo que Vicky ha defendido en su cambio personal.

Lo que le falta

Desde un punto de vista nutricional, es un desayuno pobre en hidratos de carbono complejos y grasas saludables. No hay cereales integrales, frutos secos ni fuentes de omega 3. Para alguien con mucha actividad física o una mañana larga, podría quedarse corto en energía.

Pero aquí entra el matiz importante: no todos los desayunos tienen que ser iguales ni completos al milímetro. Muchas personas optan por desayunos ligeros si el resto del día está bien estructurado.

Más allá del zumo: el mensaje real

Lo interesante no es la bebida en sí, sino lo que representa. Vicky Martín Berrocal no habla de prohibiciones extremas, sino de elecciones conscientes: reducir el pan, dejar de fumar, escuchar al cuerpo y compartir el proceso con naturalidad. Un enfoque realista y sostenible que conecta con muchas mujeres.

Conclusión: no es una bebida mágica, pero sí un ejemplo coherente de un estilo de vida que, cuando se mantiene en el tiempo, da resultados. Y eso, más que cualquier zumo verde, es lo verdaderamente transformador.