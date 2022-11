La drástica decisión que cambia el futuro de Manuel Díaz ‘El Cordobés’: adiós a los ruedos

Pese a encontrarse en uno de los momentos más bonitos de su vida a nivel personal, Manuel Díaz El Cordobés ha optado por cerrar una etapa muy importante. Esta no es otra que la del toreo, en la que el diestro lleva inmerso casi tres décadas desde que tomó la alternativa en Sevilla como Curro Romero como padrino. Así lo ha desvelado el mismo haciendo uso de sus redes sociales y sin poder evitar emocionarse al recordar todo lo vivido dentro de un ámbito que se convirtió en su principal fuente de ingresos y que le llevó a lo más alto.

“Quiero compartir una decisión importante con vosotros”, comenzaba escribiendo el torero desde su cuenta de Instagram, para después entrar en más detalles sobre este inesperado comunicado: “El próximo año 2023 es un año especial para mi, cumplo 30 años de alternativa y va a ser mi última temporada como torero en activo. Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy. Con mucho agradecimiento a mi gente, a mi familia, a la familia taurina, compañeros, ganaderos, empresarios, apoderados y toreros de plata, que siempre han estado a mi lado. Vamos a por los 30 años #temporada2023” zanjaba. Una declaración de intenciones totalmente inesperada para sus más de 225 mil seguidores en el universo 2.0 y que venía acompañada de un vídeo explicativo en el que el ex de Vicky Martín Berrocal abría su corazón como nunca antes: “No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar un ciclo, una etapa de mi vida que me ha hecho muy feliz y que me lo ha dado todo. En 2018 tuve una operación muy fuerte y pensé que nunca iba a torear, pero mi ilusión era despedirme del toreo delante del toro”, finalizaba, en un testimonio que en cuestión de instantes ha reunido miles de “me gusta” y los mensajes de apoyo de algunos de los seres queridos del protagonista, como es el caso de su hija, Alba Díaz: “Te quiero papá”, admitía la joven.

De esta manera, Manuel Díaz tiene previsto poner el broche de oro a una trayectoria profesional impecable por todo lo alto, probablemente para así centrarse en todo aquello lo relacionado con el ámbito privado. Y es que, El Cordobés parece a punto de reconciliarse con su padre, Manuel Benítez, o al menos así lo han dejado entrever ellos en sus diferentes apariciones públicas. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que el torero goza de una vida personal de ensueño gracias al cariño de su hija y de su esposa, Virginia Troconis, contando además con una relación amistosa excepcional con su ex de la cual siempre hacen gala ambos cuando tienen oportunidad de ello.