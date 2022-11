Vicky Martín Berrocal, a corazón abierto como nunca antes: “Ojalá Manuel hubiera sido el definitivo”

Este martes, 15 de noviembre, terminaba de la mejor de las maneras para algunos rostros conocidos del panorama nacional. Y es que, muchos de ellos fueron invitados a la presentación de Ron Brugal 1888, la cual ha tenido lugar en el Hotel Four Seasons de la capital. Este ha sido el caso de Vicky Martín Berrocal, que pese a estar inmersa en los proyectos propios de su labor como diseñadora, no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer un hueco en su agenda para un evento de tal calibre.

Haciendo gala de su simpatía y elegancia, la de Huelva no ha tenido reparo en hablar frente a las cámaras de la agencia Gtres sobre el momento en el que se encuentra actualmente, en el cual parece que los familiares y los amigos cobran un papel fundamental: “Yo soy muy de amigos y de la familia, porque son un tesoro, especialmente los amigos, porque la familia es la que te ha tocado, aunque en mi caso es muy buena y somos todo mujeres. Con este ritmo de vida, a veces se nos olvida que hay que cuidar las amistades al igual que el amor”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre su vida sentimental: “El amor en stand by, ni siento ni padezco en estos momentos. Tengo el corazón abierto, no pienso en estar sola”, admitía. Y es que, han pasado pocos meses desde que se hizo pública la ruptura de la madre de Alba Díaz con Joao Viegas, razón por la que aún una parte de la herida podría seguir abierta: “Me gusta estar aquí, me vine sabiendo la decisión que había tomado pero sí que hay cosas que se echan de menos. Cuando tomé la decisión me vine y bueno… Cuando apuestas por algo y se termina es doloroso siempre. No me vine igual que me fui, no tiene nada que ver. Somos amigos, siempre soy amiga de todas las parejas que he tenido porque hay que tener memoria y estuve porque quise estar, no porque nadie me obligara”, zanjaba, aclarando así que guarda una muy buena relación con el portugués pese a haber tomado caminos separados.

Algo muy similar le ocurre con Manuel Díaz, más conocido como El Cordobés, con quien estuvo casada cuatro años: “Ojalá Manuel hubiera sido el definitivo”, aseguraba, para después aclarar esta cita: “Me hubiera gustado que todos hubieran sido para siempre, porque cuando estás enamorada quieres quedarte con esa persona para el resto de tu vida, pero si no ha ocurrido es porque no ha tenido que ser”, apuntaba, sin querer echar más leña al fuego y con la mirada puesta en el futuro: “Hay momentos en los que cuando eres joven quieres encontrar el amor para toda la vida, pero yo ahora intento encontrar la parte maravillosa a todo lo que ha ocurrido, y también eso me ha dado la oportunidad de tener otras oportunidades y emociones, así que me quedo siempre con lo positivo”.

De esta manera, Vicky parece estar abierta a nuevas historias de amor, razón por la que ya tiene idealizado a su prototipo de hombre ideal: “Tiene que ser hombre, un tío en mayúsculas. Un hombre que se comprometa, un hombre leal, legal, honesto, divertido, que le guste vivir…”, indica, demostrando estar totalmente dispuesta a vivir nuevamente la montaña rusa de emociones que supone el hecho de conocer a una persona especial.