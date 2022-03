Nueva etapa en la vida de Vicky Martín Berrocal. Tras haber puesto punto final a su romance con João Viegas, la diseñadora ha decidido centrarse plenamente en el ámbito laboral al sumergirse de lleno como embajadora de Incara, una marca dedicada a la nutricosmética que está arrasando a niveles estratosféricos y de la que ahora también hará uso la onubense.

Ha sido durante la mañana del día 23 de marzo cuando la ex de “El Cordobés” ha estado presente en su presentación como imagen de esta firma. Una ocasión de lo más especial en la que ha tenido oportunidad también de hablar sobre algunos temas personales, entre los que están los cambios en los que se ha visto envuelta en las últimas semanas: “Ha sido un cambio de vida. El covid me afectó mucho en el sueño, pero especialmente el cambio de vida. He estado casi tres años y medio, bueno, en Lisboa no he estado tanto tiempo, pero es como si hubiera estado mucho más. Coger una maleta y volver… Son muchas cosas las que dejas atrás. Me costaba ubicarme. Mi madre estaba conmigo”, comenzó explicando a los periodistas allí presentes. “Fue duro porque no fue una historia más. Desde que terminé con Manuel hace 21 años no volví a convivir con nadie. Hemos creado una familia que ha convivido y compartido muchísimas cosas, son 5 hijos los que él tenía y a los que quiero con toda mi alma, y a él y a sus amigos. Renuncié a todo menos al trabajo y a mí”, desvelaba la empresaria, con cierto tono de pena al recordar todo lo que había vivido con su última pareja.

No obstante, prefiere mirar al futuro con esperanza y no cierra la puerta a la reconciliación: “Era una decisión que teníamos que tomar porque era necesario. Después pueden pasar mil cosas”. Y es que, la diseñadora parece muy orgullosa de todo lo que ha conseguido de la mano del portugués: “No me arrepiento de nada. Una vez dije una frase que era que al final esto forma parte de una vida plenamente vivida. No me puedo arrepentir porque me fui por decisión propia, porque lo amaba y porque era el hombre de mi vida, y dije bueno, si nos equivocamos pues ya está. Yo no he sido una mujer de miedos nunca, entonces dije ¿por qué no? Vamos a intentarlo, tengo 47 años y mi hija tiene 20. Tengo la vida hecha y por qué no probar a convivir con alguien. Cogí la maleta y cerré mi casa, pero bueno, fue una de las grandes decisiones de mi vida y fue tan bonito”, señalaba, admitiendo que su relación fue lo más parecido a un romance de ensueño: “Todo era como una primera vez, y eso en mí fue mágico, la relación fue mágica y un amor puro, entero y sano. No recuerdo una vez que me haya sentido más querida, más amada y más respetada. João es un hombre increíble”, zanjaba.

Por el momento, Vicky ha confesado no tener planes amorosos ni de cambio de residencia, ya que está aprovechando su estancia en la capital para disfrutar plenamente de la compañía de su hija: “Por el momento estoy en Madrid, estoy muy feliz y estoy con mi hija, que la echaba mucho de menos. Recuperarla de nuevo y vivir con ella, eso desde la distancia fue complicado”, aseguraba. Y entre tanto, la actriz también ha admitido haber vivido un periodo de asimilación y tristeza por haber dejado atrás al que considera el amor de su vida: “No vas a terminar una relación y mañana vas a estar hablando como si nada. Hemos pasado nuestro momento de luto pero hay un respeto brutal, un cariño inmenso y yo sé que él está ahí y él sabe que estoy para lo que necesite. Nos llevamos bien y podemos reírnos de nuestras cosas. Nunca he terminado ninguna relación de mala forma”, finalizaba, dejando claro que, aunque en este momento no tengan una conversación diaria, probablemente en un futuro tanto ella como João sean grandes amigos.