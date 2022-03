Alba Díaz ha dado por finalizada su aventura en la isla de Mfangano situada en Kenia. La influencer ha pasado cerca de un mes trabajando en un orfanato con niños sin recursos. Una experiencia que no olvidará jamás. Ha sido gracias a una ONG que colabora con este tipo de causas con la que la hija de Vicky Martín Berrocal contactó para poder aportar su granito de arena y hacer de este un mundo mejor.

Es lunes la creadora de contenido llegaba al aeropuerto Adolfo Suárez donde han aguardado su llegada los medios de comunicación. Con un look comfy compuesto por una sudadera gris y un jogger rosa, Diaz caminaba para salir de la terminal en la que había aterrizado su vuelo, pero también ha confesado que “volverá prontito” a hacer un voluntariado.

A través de las redes sociales, la hija de Manuel Benítez, ‘El Cordobés’, ha relatado lo que ha significado este viaje solidario para ella. «He descubierto mi sitio. Hace unos meses en un preguntas y respuestas que hice alguien me pregunto si tengo algún sitio donde ir para evadirme y conectar conmigo misma y mi esencia, respirar, analizar y todo ese tipo de cosas», explicaba emocionada. «Contesté que no sabría decir un sitio en concreto que me diera tantas cosas a la vez y me evadiera de mi día a día haciéndome sentir la persona más feliz en el planeta, no había dado con el todavía. Ahora puedo decir que si. Esta isla me ha hecho muy feliz y seguramente lo siga haciendo ya que siempre la llevaré conmigo… Gracias Mfangano y gracias a su gente por darle un giro a mi vida», añadía la joven.



Además, también se ha pronunciado sobre la ruptura entre Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares. Sin querer revelar muchos detalles al respecto y haciendo gala de su habitual discreción, Alba ha respondido a los reporteros que sobre este tema mejor “se lo preguntáis a ella”. “Yo soy muy feliz, así que muchas gracias por recibirme de esta manera. De verdad, se agradece”, ha dicho amablemente.

Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares ponen fin a su relación

A finales del mes de febrero la revista ¡Hola! revelaba en exclusiva que Vicky Martín Berrocal y su pareja, João Viegas Soares daban por finalizada su relación. La citada publicación, aseguraba que Vicky estaría buscando una residencia en Madrid, ya que vivía junto al empresario en Lisboa -Portugal- desde 2020.

La última vez que la diseñadora compartía una fotografía con el que hasta hace poco era su pareja ocurrió en el verano de 2021. «Chica con suerte», escribía en un post en el que aparecía junto a Viegas Soares.

Hace escasos días, la madre de Alba Díaz celebraba su 49 cumpleaños rodeada de rostros conocidos como Paula Echevarría, Antonio Carmona, Mario Vaquerizo o Fonsi Nieto, entre otros. Sin embargo, hubo una notable ausencia, la del portugués. De esta manera, la diseñadora comienza una nueva vuelta al sol en un momento clave en su vida, tanto personal como profesional, ya que está muy volcada en este segundo ámbito.