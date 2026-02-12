Los últimos meses han sido una etapa marcada por la salida al mercado de varios libros que han desvelado detalles hasta ahora desconocidos sobre algunos de los miembros de la Familia Real o de la familia del Rey. El final de 2025 estuvo protagonizado por las memorias del Rey Juan Carlos I, escritas en colaboración con la autora francesa Laurence Debray. Con el 2026 recién empezado, ahora le ha tocado el turno a Iñaki Urdangarin.

Tras años de silencio, el ex duque de Palma ha querido contar en primera persona su historia. Este 12 de febrero se ha publicado Todo lo vivido, un libro de memorias en el que el ex deportista repasa algunos de los episodios más importantes de su vida. Desde su infancia a su paso por prisión, el libro es un ejercicio completo de reflexión, revisión y honestidad en el que Urdangarin repasa los acontecimientos más importantes que han marcado su vida. Los tiempos felices de la infancia y la juventud dejaron paso a una etapa muy complicada marcada por el escándalo del caso Nóos y su encarcelación. Ahora puede echar la vista atrás y analizar cómo actuó y por qué lo hizo.

Portada del libro de Iñaki Urdangarin. (Foto: Cortesía)

«Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos… Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia… por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad», asegura el ex marido de la infanta Cristina.

El papel de la infanta Cristina

El libro no solamente repasa el paso por prisión del ex deportista o lo que le llevó a estar entre rejas, sino también su relación con la hermana del Rey Felipe y su etapa como miembro de la Familia Real. Un relato que, como cabría esperar, ha generado cierta inquietud entre los Borbones pero que, según el propio Urdangarin ha contado, cuenta con la conformidad de su ex mujer.

Urdangarin en una imagen promocional. (Foto: Cortesía)

En unas recientes declaraciones, el ex cuñado de Felipe VI confesó que, aunque el libro repasa muchas de las experiencias de su vida que son importantes, hay otras que ha preferido mantener en silencio. Además, ha reconocido que su hijo Miguel fue el que le animó a contar su historia y que los cuatro lo han leído: «A mis hijos les ha gustado porque es un homenaje a ellos mismos».

Sobre la infanta Cristina, Urdangarin ha dicho que también la hermana del Rey Felipe VI lo ha leído, aunque ha confesado que, tras la lectura, se tuvieron que retocar algunos capítulos. El ex deportista no ha dado detalles sobre qué cosas se modificaron ni tampoco los motivos, pero sus palabras dejan claro que sigue teniendo un gran respeto por la madre de sus hijos y no quiere que sus palabras le puedan ocasionar daño alguno. «Es una mujer maravillosa. Ha sido una gran suerte poder estar a su lado 25 años», ha revelado Urdangarin.

Urdangarin en una imagen promocional. (Foto: Cortesía)

Entre las cosas sobre las que el ex deportista ha hablado se encuentra el motivo de la ruptura de su matrimonio. Urdangarin está convencido de que el caso Nóos pasó una fuerte factura a la pareja, hasta el punto de que, en vez de un matrimonio, eran un par de amigos. Además, ha reconocido que no actuó como tendría que haberlo hecho, ya que sus acciones terminaron haciendo daño a sus seres queridos.

La petición del Rey Felipe

Su relación con la Familia Real es ahora mismo inexistente, es más, no tiene ni siquiera constancia de que hayan leído el libro. Eso sí, entre los episodios que ha revelado está una conversación que mantuvo con Felipe VI. Según ha contado, en medio del escándalo del caso Nóos recibió una llamada de don Felipe, entonces príncipe de Asturias, que le dijo que lo mejor era que se divorciaran. «Era una postura muy institucional para convencerme de que dar un paso a un lado era lo mejor para todos. Para mí, para poder defenderme solo, y para ellos, para poder cerrar esta fuga de información que puede ser que estuviera afectando mucho a la imagen de la Corona», ha contado Urdangarin, que ha reconocido que entendió su postura