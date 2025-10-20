La Familia Real apura los días para una de las citas más importantes de su agenda: la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. A pesar de que ya en el Día de la Hispanidad pudimos ver a los Reyes y a sus hijas juntos de nuevo, los actos en Oviedo tienen un especial significado para ellos.

Desde el Palacio de la Zarzuela ya han confirmado los detalles de la agenda de la Familia Real en esta semana tan importante, en la que la gran protagonista es la princesa de Asturias. Aunque Leonor ya es mayor de edad y está a punto de cumplir 20 años, para los Reyes los actos en el Principado de Asturias tienen un gran simbolismo. Por eso van a seguir asistiendo tanto a la ceremonia de entrega de los galardones como a otras citas durante la semana. Eso sí, ya desde un segundo plano. En principio, también la Reina Sofía estará en la gala en el Teatro Campoamor, como ha hecho a lo largo de las últimas décadas.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Se espera la llegada de la Familia Real a Oviedo en torno al jueves 23, fecha en la que tiene el primer acto conjunto. Antes de eso, el Rey Felipe VI tiene varias citas oficiales, incluido un viaje a Burgos y otro a Cataluña. El monarca estará el lunes en la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar y visitará las instalaciones de Antolín con motivo de su 75 aniversario. El martes viajará a Barcelona para asistir a la segunda edición del foro World in Progress. Por su parte, la Reina Sofía visitará la exposición Esperanza de la Fundación Las edades del hombre en la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora.

El jueves por la tarde los Reyes don Felipe y doña Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía presidirán en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el Concierto Premios Princesa de Asturias. La agenda del viernes comenzará con una serie de audiencias en el Hotel de La Reconquista. La Familia Real recibirá primero a los galardonados con los Premios Finde Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. Después mantendrá un encuentro con los galardonados con las Medallas de Asturias 2025, así como con el Hijo Predilecto 2025 y los Hijos Adoptivos del año. Para finalizar la mañana, los Reyes y sus hijas se reunirán con los premiados de esta edición por la Fundación Princesa de Asturias y con los presidentes de los jurados y miembros de los patronatos.

La princesa Leonor en el Teatro Campoamor. (Foto: Gtres).

La ceremonia de entrega de los premios está prevista para la tarde del viernes 24 de octubre. Será a partir de las 18:30 cuando comience el acto en el Teatro Campoamor. Una cita en la que todas las miradas se van a poner en la princesa Leonor y en la que se esperan palabras tanto de la heredera como del Rey Felipe VI.

La agenda de la Familia Real en el Principado finalizará el sábado con la visita al Pueblo Ejemplar. Aunque este año se había especulado con la posibilidad de que acudieran a esta cita solamente la princesa Leonor y la infanta Sofía, finalmente en la agenda aparecen también los Reyes. Este año se ha reconocido a la localidad de Valdesoto, en Siero.