La ciudad de Madrid se ha vuelto a vestir de fiesta para una de las jornadas más importantes del año: el Día de la Hispanidad. Un celebración muy especial que ha estado marcada por la reaparición pública de la Familia Real en este acto. En los años anteriores se han ausentado la princesa Leonor y la infanta Sofía de manera consecutiva debido a sus estudios fuera de España.

Este año la princesa de Asturias se encuentra en la tercera etapa de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y su hermana ya ha empezado ya sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa. Para la benjamina de la Familia Real, el acto de este año ha sido aún más especial si cabe, por su ausencia las dos últimas ediciones y porque es la primera vez que participa en la recepción posterior en el Palacio Real.

El debut de la infanta Sofía

La hija menor de los Reyes ha participado por primera vez en esta recepción. Un esperado estreno para la infanta Sofía, que el pasado mes de abril cumplió 18 años. La presencia pública de la hermana de la heredera es menor que la de Leonor, pero está muy acostumbrada a este tipo de actos. Ya la vimos en los almuerzos con motivo de la mayoría de edad de la princesa, así como por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Además, el pasado verano también participó en la recepción a autoridades y miembros de la sociedad balear en Marivent.

La infanta Sofía en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Durante toda la jornada hemos sido testigos de la complicidad entre la princesa Leonor y Sofía. A pesar de que en el desfile estaban separadas -la princesa al lado del Rey y la infanta con la Reina-, ya en el Palacio Real han estado juntas y se ha podido ver entre ellas miradas cómplices y gestos de cariño.

El simbólico estilismo de la Reina

Por primera vez la Reina Letizia ha apostado en esta ocasión por un vestido de color verde. Un tono muy especial cargado de significado. Durante los tiempos republicanos, los monárquicos llevaban este tono en las corbatas como muestra de apoyo al rey. El verde se asocia al acrónimo V.E.R.D.E, «Viva el Rey de España». No ha trascendido el diseñador del modelo, pero se trata de un precioso vestido de tweed, de corte midi y con manga francesa. Un vestido que sentaba muy bien a la Reina.

La Reina Letizia con la infanta Sofía en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

El uniforme de Leonor

En años anteriores, la princesa de Asturias ha llevado los uniformes del Ejército de Tierra y de la Armada, pero este año, como alumna del Ejército del Aire y del Espacio, ha lucido este uniforme. Es la última etapa de su formación militar. La princesa ha llevado todas las condecoraciones que posee hasta ahora, entre ellas, el Toisón de Oro, la banda de la Orden de Carlos III y otras condecoraciones militares.

Por su parte, el Rey Felipe VI ha llevado el uniforme de gala de capitán general de la Armada. Don Felipe ha lucido también el fajín rojo de capitán general, símbolo de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, así como sus principales condecoraciones militares y civiles, como el Toisón de Oro, la Gran Cruz del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico y la banda de la Orden de Carlos III. Padre e hija no han coincidido nunca con el mismo uniforme en este acto.

La Familia Real durante la recepción del Día de la Hispanidad 2025. (Foto: Gtres)

Mientras que la princesa de Asturias ha seguido llevando el uniforme en la recepción en el Palacio Real, el Rey Felipe ha preferido cambiarse de ropa y ha lucido un traje de color oscuro con camisa blanca y corbata carmesí.

El estreno de los Pilatus

La Patrulla Águila no ha surcado este año los cielos de Madrid, ya que el pasado mes de junio realizó su último vuelo durante el festival Aire 25 en la base aérea de San Javier, en presencia del Rey Felipe VI y la ministra de Defensa.

En su lugar lo ha hecho la Formación Mirlo, compuesta por varios aviones del modelo Pilatus PC-21, precisamente los mismos en los que está aprendiendo a pilotar la princesa de Asturias en San Javier. Aunque todavía no la hemos podido ver a los mandos de la aeronave, hace unos días el propio Rey Felipe VI desveló que Leonor ya estaba practicando en la cabina delantera.

Derroche de estilo y elegancia

Han sido muchas las autoridades que han asistido al desfile y a la posterior recepción, en la que los Reyes y sus hijas han ido saludando a todos los invitados. Una recepción marcada por algunas ausencias, como la de Santiago Abascal y la de algunos presidentes autonómicos y figuras relevantes del ámbito de la política de la zona de Levante -debido a la delicada situación climática-.

Isabel Díaz Ayuso en la recepción del Día de la Hispanidad. (Foto: Gtres)

Entre las más elegantes de la recepción se encontraban la mujer del presidente de la Junta de Andalucía, Manuela Villena, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz. También la mujer del alcalde de Madrid, Teresa Urquijo, ha sido otra de las mejor vestidas de la jornada, con un vestido de color granate y un kimono en tejido con brocados. Ella, por cierto, sí que ha hecho una reverencia a todos los miembros de la Familia Real.