La prenda de abrigo a la que se ha rendido la infanta Sofía y es un ‘must’ en los armarios ‘royal’

La infanta Sofía se convirtió en una de las grandes protagonistas en la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. Hacía dos años que la hija menor de los Reyes no participaba en este acto debido a sus estudios universitarios en el Atlantic College de Gales y, además, desde el 2020 no veíamos a la Familia Real al completo en esta cita. Un 12 de octubre del reencuentro que ha dejado imágenes para el recuerdo y también importantes detalles con respecto a los estilismos tanto de la Reina como de Sofía. El Rey y la princesa de Asturias fueron de uniforme, como era de esperar.

Mientras que la Reina Letizia apostó por un llamativo vestido de tweed de un intenso color verde, la infanta Sofía eligió un vaporoso diseño de lunares de Carolina Herrera, muy parecido al que llevó la última vez que estuvo en el desfile. Un modelo a la altura de la rodilla y de color negro que combinó con unas bailarinas destalonadas a tono y una preciosa capa. Precisamente este abrigo fue lo que más llamó la atención del estilismo de la infanta, ya que es una prenda muy sofisticada y que ha conquistado a reinas y princesas en toda Europa.

La infanta Sofía con una preciosa capa negra. (Foto: Gtres)

La espectacular capa de la infanta Sofía

Para esta cita, la hija menor de los Reyes escogió una capa de color negro, larga hasta el tobillo y con aberturas para los brazos. Una prenda perfecta para dar un toque sofisticado a cualquier estilismo sin renunciar a la calidez que podría ofrecer un abrigo. Las capas se caracterizan por su efecto envolvente, aunque en el caso de la que ha llevado la infanta es una capa recta. Doña Letizia tiene varias en su armario que ha llevado en múltiples ocasiones para resguardarse del frío.

Máxima de Holanda con una capa de color camel. (Foto: Gtres)

Una prenda básica en el armario royal

La infanta Sofía ha sido la última en rendirse a esta prenda que ya se ha convertido en un must en el armario de muchas royals en Europa, sobre todo, en aquellas monarquías en las que los climas son más fríos. Un ejemplo es el de los Países Bajos. La reina Máxima puede presumir de una impresionante colección de prendas de abrigo entre la que las capas son algunas de las más destacadas. Las tiene de múltiples colores y de marcas como Natan, una de las firmas preferidas de la argentina.

Amalia de Holanda con una capa de color granate. (Foto: Gtres)

Su hija mayor, la princesa de Orange, ha heredado la pasión de su madre por este tipo de prendas. De hecho, en los actos con motivo del relevo en la jefatura del Estado en Luxemburgo, Amalia de Holanda se convirtió en una de las invitadas más elegantes del primero de los actos gracias a un conjunto en tonos granates en el que la capa de lana de su madre fue la gran protagonista. Una cita en la que Máxima de Holanda también apostó por una capa, en su caso, en un discreto color camel.