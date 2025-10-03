Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica: duelo de herederas en Luxemburgo

Jornada histórica en Luxemburgo. El gran duque Enrique ha cedido el testigo a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, que ya es el nuevo jefe del Estado del país. Un día histórico y cargado de simbolismo al que no han querido faltar, siguiendo la tradición, miembros de las casas reales de los países que hacen frontera de Luxemburgo. Hemos visto, por tanto, a los reyes de los belgas y a los de los Países Bajos, así como a otros mandatarios de territorios limítrofes con Luxemburgo.

Aunque los grandes protagonistas del día han sido, como es lógico, los nuevos grandes duques y los que empiezan una nueva etapa más relajada, todas las miradas se han dirigido hacia las dos únicas princesas herederas europeas que han estado presentes. Estamos hablando de la duquesa de Brabante, Elisabeth de Bélgica, y de la princesa de Orange, Amalia de Holanda. Ambas han acaparado la atención en este nuevo acto internacional que las ha vuelto a reunir.

Los reyes de los Países Bajos y la princesa Amalia en Luxemburgo. (Foto: Gtres)

Amalia y Elisabeth pertenecen a la misma generación de la que forma parte Leonor, que todavía no ha debutado en actos de este tipo. Las dos princesas han participado en los últimos años en varios compromisos oficiales, en los que han demostrado la buena sintonía que existe entre ambas, de la misma manera que hay una buenísima relación entre sus madres. La actual reina de Bélgica, Matilde, fue un apoyo fundamental para Máxima de Holanda en sus primeros años en los Países Bajos y ahora parece que su buena relación se ha trasladado a sus hijas mayores.

Los reyes de Bélgica y la duquesa de Brabante en Luxemburgo. (Foto: Gtres)

El look de Amalia de Holanda

La princesa de Orange ha coincidido en la elección de color con la hasta ahora gran duquesa, María Teresa. Amalia ha lucido un diseño ajustado de color granate, manga larga y cuello redondo. Un vestido sobre el cual ha llevado una preciosa capa de Valentino que pertenece a su madre. Ha completado el conjunto con unos zapatos de salón de Gianvito Rossi, cartera y guantes a tono, así como unos pendientes del joyero real.

La princesa de Orange en Luxemburgo. (Foto: Gtres)

El derroche de estilo de Elisabeth

Mientras que Amalia de Holanda ha elegido uno de los colores tendencia de la temporada y un diseño muy parecido al de la gran duquesa María Teresa, la princesa Elisabeth se ha decantado por un diseño en un intenso azul noche. Un color que, por cierto, está presente en la bandera de Luxemburgo, lo que puede interpretarse como un guiño al país anfitrión.

La princesa Elisabeth en Luxemburgo. (Foto: Gtres)

La duquesa de Brabante se ha decantado por un diseño de la firma Natan, del modista Edouard Vermeulen, uno de los favoritos tanto de la reina Matilde como de Máxima de Holanda. Se trata de un vestido hecho a medida en azul, de largo midi, cuello barco, mangas muy marcadas, cintura entallada y pailletes en la parte superior. Un modelo que destacaba la figura de la princesa. Lo ha combinado con una cartera con detalles de pedrería y unos zapatos de salón. Además, ha llevado unos pendientes de oro blanco con piedras azules que pertenecen a su madre.