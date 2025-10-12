La Reina Letizia, elegancia atemporal en verde en el Día de la Hispanidad del reencuentro

La Reina Letizia ha vuelto a disfrutar de un 12 de octubre acompañada por sus dos hijas. Un reencuentro público muy especial en una fecha muy señalada. En los últimos años a esta cita se han ausentado de manera consecutiva la princesa Leonor y la infanta Sofía, debido a que se encontraban estudiando fuera de España, en el Atlantic College de Gales. Este año, por fin, hemos podido ver a la Familia Real al completo en la tribuna que se ha colocado en la madrileña Plaza de Neptuno.

El estilismo de la Reina

Para esta jornada, doña Letizia ha apostado por un precioso vestido midi de color verde en tejido de tweed. Un color que se asocia con el acrónimo V.E.R.D.E, que significa «Viva el Rey de España».

La agenda de la semana

Después de este esperado reencuentro con sus hijas, está previsto que la Reina Letizia retome sus compromisos oficiales el próximo jueves. Mientras que el Rey va a viajar a Arequipa para participar en el X Congreso de la Lengua Española -en el que se va a rendir homenaje al escritor Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido-, doña Letizia se trasladará a Roma, para acudir al acto de celebración del Día Mundial de la Alimentación. Una cita que se va a llevar a cabo en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Desde hace 10 años, la Reina es Embajadora Especial para la Nutrición de FAO. Un nombramiento que se produjo en reconocimiento a su compromiso con la lucha contra el hambre y la malnutrición, su apoyo a la investigación científica en salud y nutrición, y a los esfuerzos de España por afianzar la seguridad alimentaria global. Doña Letizia está muy comprometida con esta cuestión y a lo largo del año participa en varias citas relacionadas con la nutrición y la alimentación. La Reina es la primera española nombrada para este puesto.

Un mes intenso

Éste ha sido el primer reencuentro de la Familia Real en un mes de octubre en el que hay varias citas importantes en la agenda oficial y también en el ámbito privado. Entre ellas, el 20 cumpleaños de la princesa Leonor, pero antes, la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo. Este año se espera que los Reyes tengan un menor protagonismo y que sea Leonor la que asuma el papel principal. No obstante, tal como reveló el propio Felipe VI, tanto él como doña Letizia van a seguir asistiendo a esta cita, tan especial para ambos.

