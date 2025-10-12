La infanta Sofía se ha convertido en una de las grandes protagonistas en las celebraciones del Día de la Hispanidad en Madrid. Después de dos años de ausencia a consecuencia de sus estudios en el Atlantic College de Gales, Sofía ha vuelto a participar en esta importante cita en la agenda de la Familia Real. Un compromiso que, además, ha supuesto un reencuentro público para la princesa Leonor y su hermana, que llevaban sin estar juntas desde que Leonor ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y Sofía se marchara a Lisboa para comenzar sus estudios universitarios.

Ha sido en torno a las 11:00 de la mañana cuando la Familia Real ha llegado al acto. Este año la tribuna principal se ha colocado en la madrileña Plaza de Neptuno, desde donde los Reyes y sus hijas han podido ver el desfile y la exhibición aérea. Una exhibición en la que han participado por primera vez los aviones Pilatus PC-21 en los que está aprendiendo a pilotar la princesa Leonor. El Rey Felipe reveló hace unos días en un viaje a Bruselas que la heredera estaba dando importantes pasos en su formación militar y dijo que ya volaba en la cabina delantera.

El look de la infanta Sofía

Mientras que la princesa Leonor ha lucido uniforme militar -en este caso el del Ejército del Aire y del Espacio-, la infanta Sofía ha elegido para esta ocasión un precioso vestido corto en color negro con lunares. Un diseño que ha combinado con una espectacular capa negra, muy al estilo de las tendencias que hemos visto recientemente en otras royals de su generación. Como calzado, la infanta ha llevado unas bailarinas destalonadas de color negro. La hija menor de los Reyes no suele llevar zapatos de tacón, probablemente por su altura. Sofía es casi tan alta como el Rey Felipe VI.

Un importante debut

Este año, el Día de la Hispanidad es muy especial para la infanta Sofía. Por primera vez la hija menor de los Reyes participa en la tradicional recepción que se celebra en el Palacio Real tras el desfile militar. Aunque Sofía ya está acostumbrada a estar en actos en el Palacio Real -almuerzos y otros compromisos-, hasta ahora no había participado en esta recepción debido a que se encontraba fuera de España y a que todavía era menor de edad. La princesa Leonor debutó en este acto pocas semanas antes de cumplir 18 años.

Sus próximos compromisos

Está previsto que Sofía regrese ahora a Lisboa para continuar con sus estudios universitarios en el Forward College de la capital lusa. No obstante, la infanta volverá a España a finales de mes para acompañar a la princesa Leonor y a los Reyes en los compromisos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo. Lo que no se sabe aún es si podrá estar con su hermana en su 20 cumpleaños, el 31 de octubre.

*Noticia en elaboración*