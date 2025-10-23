El día que la princesa Leonor emocionó a toda su familia con su discurso más especial

«Asturias es también la tierra de mi madre, la Reina, y yo llevo sangre asturiana». Habían pasado menos de dos minutos desde que la princesa Leonor había tomado la palabra en la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias de 2019 cuando todo el Teatro Campoamor empezó a aplaudir las palabras de la heredera. Era el primero de los aplausos que se sucedieron a lo largo de los siguientes minutos, en los que la hija mayor de los Reyes hizo una serie de referencias personales que emocionaron a toda su familia.

A pesar de que ya habíamos escuchado alguna vez su voz -por ejemplo, cuando leyó uno de los artículos de la Constitución con su padre al lado-, este discurso en Oviedo fue el primero de una trayectoria institucional cada vez más consolidada como heredera al trono. Aunque todavía continúa con su formación, Leonor cada vez tiene una mayor presencia oficial y no queda mucho para que su agenda se llene de compromisos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Está plenamente preparada para ello.

La princesa Leonor en Oviedo en 2019. (Foto: Gtres)

En apenas unas horas, Leonor volverá a dirigirse a la audiencia presente en el patio de butacas del Campoamor, así como a todos los que sigan la retransmisión a través de las redes o los medios oficiales. Sin embargo, las últimas intervenciones de la princesa han sido muy diferentes a la primera. La madurez de la princesa se ha ido reflejando en sus discursos, en su manera de hablar, en el contenido de sus alocuciones y en la profundidad del mensaje. Ya el pasado año tuvo un mayor protagonismo cuando fue la encargada del elogio a los premiados, algo que antes hacía el Rey. A partir de ahora y aunque no se prevé que don Felipe y doña Letizia dejen de asistir a la ceremonia, sí que dejarán que sea la princesa la que lleve la voz cantante.

A pocos días de cumplir 20 años, esperamos de la princesa un discurso serio, riguroso y con algún guiño especial. Quizás sea a Eduardo Mendoza -como hizo en Barcelona hace unos meses- o puede que sea a Serena Williams, aunque no dejará de reseñar los éxitos y logros de todos los galardonados. Sin embargo, en nuestra memoria han quedado grabadas para siempre las palabras que pronunció en su debut en Oviedo.

Un acto al que asistió toda su familia materna, incluida la abuela de la Reina, Menchu Álvarez del Valle, así como la ahora ex pareja de Telma Ortiz, Robert Gavin Bonnar. Nadie quiso perderse este importante paso en la vida de la princesa, que logró emocionar a todos con su discurso, cargado de detalles personales, pero también de referencias a su papel oficial. «Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles», dijo la princesa.

Paloma Rocasolano en Oviedo en 2019. (Foto: Gtres)

Sin duda, uno de los momentos más especiales de su discurso fue cuando sorprendió a doña Sofía: «Me gustaría también dar gracias a mi abuela, la Reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia que significa tanto para Asturias y para toda España», recalcó Leonor, ante una Reina Sofía que apenas podía contener la emoción y que le mandó un beso desde el palco, mientras el público aplaudía. La heredera finalizó sus palabras recordando las mismas que dijo su padre en ese escenario varias décadas atrás: «Es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón», sentenció.