El éxito del ‘uniforme Letizia’: de Telma Ortiz a Leonor y Sofía

Durante su etapa como periodista, la Reina Letizia encontró en los conjuntos de pantalón y chaqueta el patrón perfecto para proyectar una imagen seria y profesional. Tras su incorporación a la Familia Real, la esposa de Felipe VI dejó un poco de lado este tipo de combinaciones y empezó a apostar por otros patrones más femeninos, como vestidos y faldas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los trajes de chaqueta han vuelto a reinar con fuerza en su armario.

La Reina posee una extensa colección de trajes de pantalón, de estilos y patrones diferentes. Los tiene de invierno, de verano, de colores neutros, de tonos vivos, de firmas asequibles y de otras de precio más elevado. Doña Letizia ha encontrado en los total look de pantalón el uniforme ideal para los actos cotidianos de agenda, sobre todo, reuniones, conferencias y otros compromisos de este tipo. La situación cambia cuando hablamos de cenas de gala o viajes de cooperación, que ya de por sí tienen una indumentaria propia.

La Reina Letizia en un acto en Roma con un traje de chaqueta. (Foto: Gtres)

Esta preferencia de la esposa del Rey Felipe por los trajes de chaqueta y pantalón ha traspasado a su entorno. En este sentido, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía -sobre todo la primera-, recurre a trajes de este tipo en la mayoría de sus actos oficiales. La vimos con un impecable traje blanco de Sastería Serna el día de su 18 cumpleaños -un guiño, por cierto, también a su padre-.

La Reina Letizia con la princesa Leonor en Navarra, las dos con traje. (Foto: Gtres)

También llevó traje en el primero de los días de su reciente viaje a Navarra y en las últimas ceremonias de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación Princesa de Gerona. En el caso de la infanta Sofía, aunque a veces lleva vestidos a la altura de la rodilla, la hija menor de los Reyes recurrió a un traje de color blanco para su primer acto en solitario en la Galería de las Colecciones Reales. Un modelo que recordaba al mítico traje de Armani que doña Letizia escogió para su pedida de mano.

La infanta Sofía en un acto oficial con un traje. (Foto: Gtres).

Sin embargo, las dos hijas de los Reyes no son las únicas que han seguido los pasos de estilo de la Reina Letizia. También su hermana, Telma Ortiz, suele apostar últimamente por estilismos que recuerdan mucho a los de la consorte.

La cuñada de Felipe VI está centrada en su nueva etapa laboral tras su discreta separación del abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. En las últimas semanas se la ha visto en varios compromisos públicos relacionados con su nuevo puesto como Asesora Senior de la gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Telma Ortiz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, hace unos días estuvo en la celebración de la 11 edición de los Diálogos del Agua en Madrid y antes de eso también la vimos en el Festival Centroamérica Cuenta 2025. Dos citas en las que la hermana de la Reina vistió trajes de chaqueta, uno azul y con chaleco y otro en tono gris, muy en la línea del uniforme al que recurre doña Letizia en muchos de sus actos.