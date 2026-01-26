Turner Construction Company, propiedad de la compañía ACS, se enorgullece de anunciar que su empresa Clark Builders ha sido seleccionada para trabajar en el proyecto del Centro de Capacitación Profesional de NorQuest College, una instalación emblemática que ayudará a preparar a los estudiantes para la cambiante fuerza laboral de Alberta.

De esta forma, más que una continuación de la colaboración de Clark con NorQuest College, este proyecto representa una visión compartida: crear espacios que eduquen, empoderen y promuevan a las comunidades.

Clark Builders (Turner) colaborará con NorQuest College

En estrecha colaboración con NorQuest College y GEC Architecture, Clark Builders (Turner) está impulsando activamente el diseño, la planificación y el cálculo de costos necesarios para materializar esta audaz visión.

Asimismo, ubicado en el centro de Edmonton, el nuevo Centro de Capacitación Profesional se convertirá en un centro de aprendizaje dinámico e inclusivo. Reunirá entornos de formación modernos para programas de salud, negocios y tecnología, a la vez que ampliará significativamente la capacidad de NorQuest para ofrecer una educación práctica y orientada al futuro.