Los agricultores de Indonesia se pasan el juego: protegen sus cultivos creando «cercas vivas» con otra planta

La creatividad en el sector agrícola del sudeste asiático demuestra que las soluciones más efectivas a menudo provienen de la propia naturaleza. Los agricultores de la región se enfrentan a desafíos constantes que van desde la invasión de fauna salvaje hasta la erosión del suelo provocada por las lluvias torrenciales.

Para combatir estos problemas, los trabajadores del campo han perfeccionado una técnica ancestral que combina protección y producción. Esta estrategia permite a los productores locales maximizar el rendimiento de sus tierras mediante el uso inteligente de recursos vegetales disponibles. De esta forma, crean un ecosistema funcional que beneficia a los cultivos principales.

¿Cómo funciona la técnica de los agricultores indonesios?

Los agricultores indonesios plantan tallos de yuca, una planta muy resistente, a poca distancia unos de otros a lo largo del perímetro de sus parcelas. Con el paso del tiempo, los tallos crecen y se entrelazan para formar cercas vivas densas y robustas. Esta barrera natural impide el paso de animales salvajes, como los jabalíes, que habitualmente destrozan las cosechas de arroz o maíz.

El portal especializado Click Petróleo e Gás destaca que el sistema radicular de la yuca penetra profundamente en la tierra y actúa como una malla de contención que fija el suelo. Esto resulta vital en zonas de laderas o terrenos con pendiente, donde el riesgo de deslizamientos por erosión hídrica es una amenaza constante para la estabilidad de los cultivos.

Además, al utilizar una especie comestible para cercar el terreno, el agricultor obtiene una cosecha secundaria sin ocupar espacio extra en la zona central de siembra. La yuca es un alimento básico rico en carbohidratos, lo que garantiza alimentos adicionales para la familia del productor o un producto más para la venta en los mercados locales.

¿Qué beneficios aporta la estrategia de los agricultores indonesios?

El modelo de los agricultores locales en Indonesia demuestra que la eficiencia no siempre requiere alta tecnología. La capacidad de adaptación de la yuca permite que prospere en suelos pobres y con pocos nutrientes, lo que la convierte en la candidata ideal para estas funciones de delimitación.

Estas barreras vegetales también fomentan la presencia de insectos beneficiosos que ayudan al control de plagas en los cultivos principales. Al evitar el uso de materiales inertes como el alambre o el hormigón, se mantiene la conectividad ecológica y se reduce la huella de carbono de la explotación agraria.

¿Es posible adaptar las cercas vivas a otras zonas?

Sí, este método podría replicarse en regiones tropicales y subtropicales del planeta. La yuca destaca por su increíble resistencia a la sequía y su capacidad para prosperar en terrenos con pocos recursos hídricos. Estas características convierten a la técnica en una solución exportable a países de América Latina o África.

La sencillez del proceso facilita su adopción inmediata por parte de comunidades rurales con escaso capital de inversión. No hace falta maquinaria pesada ni conocimientos de ingeniería avanzada. Basta con disponer de esquejes de la planta y seguir el patrón de siembra denso para levantar estas cercas vivas.

Diversos expertos del sector agrícola señalan que este modelo podría apoyar una agricultura regenerativa global, que aporte a la soberanía alimentaria.