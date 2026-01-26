El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha culpado este lunes del caos ferroviario en los días posteriores a los trágicos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, ambos con víctimas morales, a un «ciberataque». Puente no ha querido descartar esta hipótesis en lo que respecta a la incidencia que ha dejado este lunes sin servicio los trenes de Rodalies en Cataluña.

Si bien ha asegurado que no quiere «alimentar nada» y que aún «no se sabe» con certeza lo que ha podido ocurrir, Óscar Puente ha dado validez a que «una de las hipótesis» es la del ciberataque. «No sé quien era que habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis, de ciberataque, pero yo tampoco quiero aquí decir nada, porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido, es una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo», ha afirmado el titular de Transportes.

Puente ha añadido que «lo importante es que después de estos terribles cinco días que hemos pasado en Rodalies esto salga adelante, podamos funcionar y la gente en Cataluña recupere la normalidad», en declaraciones en TVE, con respecto a la interrupción del servicio de Rodalies, en dos ocasiones esta madrugada, debido a la interrupción del servicio por una incidencia en la Estación de Francia.

No es la primera vez que Óscar Puente habla de «sabotaje» para eludir responsabilidades por una situación de crisis ferroviaria. El ministro utilizó estos términos con respecto al caos generado el pasado 4 de mayo, algo que el juez descartó, pasando a investigar formalmente un delito de robo de cable con fuerza en varios puntos de la provincia de Toledo, que provocó retrasos en los trenes que afectaron a al menos 10.700 viajeros y 30 convoyes.

Óscar Puente, que ha dado las gracias a la presentadora de La Hora de La 1, Silvia Intxaurrondo, por las facilidades en la entrevista, ha justificado la decisión de parar el servicio de Cercanías de Cataluña durante los últimos días por un problema de seguridad, dado que con el temporal de lluvia habían caído muchos taludes que, «no han causado daños pero podían haberlos causado con la red en funcionamiento».

Por ello y ante el fallecimiento de un maquinista en Gelida por la caída de un muro, decidieron aprovechar el fin de semana para revisar «los puntos más críticos», hacer una revisión de los taludes, poner malla y realizar otras operaciones para evitar accidentes. «Hemos tenido que actuar en 27 puntos, reponer una zona de vías que se llevó el mar en la R1», ha expuesto al tiempo que ha señalado que ayer estuvieron haciendo pruebas hasta pasada la una de la madrugada y esta mañana a las 6:00 han pasado los trenes exploradores: «Todo normal».