Fuentes internas de la compañía siderúrgica ArcelorMittal, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, han explicado en conversación con OKDIARIO que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no pidió a la empresa información alguna sobre los raíles hasta después de la rueda de prensa de este viernes.

De hecho, en esa comparecencia Puente puso en la diana a ArcelorMittal señalando que el accidente se podría haber producido por «un defecto de fábrica» poco después de especificar que el carril fue suministrado por la empresa española. En ese momento, según ha podido confirmar este periódico, el ministro no había solicitado a la siderúrgica ni los datos más importantes sobre la infraestructura en cuestión.

Este domingo Óscar Puente se ha jactado en la red social X de contar con todos los datos respectivos al carril donde se produjo el accidente. Sin embargo, fuentes de la compañía señalan que durante su aparición ante los medios todavía no tenía en su poder ni la nota de envío ni el certificado de los raíles que hoy ha mostrado en su perfil en un alarde de transparencia.

Durante dicha jornada el Gobierno también echó balones fuera en lo respectivo las soldaduras. Sobre este punto en concreto señalaron que la empresa contratada para inspeccionar el control de calidad de la obra fue la compañía Ayesa, también española.

Obligados a pronunciarse

La compañía pretendía esperar al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para pronunciarse. Sin embargo, después de ser señalados por Puente, la empresa ha comunicado que «se mantiene naturalmente en contacto con las autoridades españolas» y que a todas les han «transmitido nuestra disposición para colaborar de manera plena y transparente con la investigación independiente».

Asimismo, han defendido su profesionalidad asegurando que «todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad». Señalando, no obstante, que «ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas». Por ello, la empresa se ha ofrecido a colaborar en la investigación «en todos los aspectos que resulten precisos».

«Comprendemos el deseo de que se obtengan respuestas inmediatas. En este momento, dadas las numerosas causas posibles de un accidente de esta naturaleza, es fundamental que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones», han finalizado.

Por el momento el Gobierno ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías del tramo ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo.