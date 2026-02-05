La Monumental de Las Ventas brilló anoche con la celebración de la Gala de San Isidro 2026, un evento que volvió a reunir a los principales protagonistas del mundo taurino, personalidades del deporte, la política y la cultura, consolidándose como la antesala oficial de la temporada más importante del calendario taurino español. La gala fue presentada por Ramón García, que repitió por tercer año consecutivo en el papel de conductor, y Gemma Camacho, quien debutó en esta función aportando su frescura y experiencia televisiva. Ambos llevaron el ritmo de la ceremonia, combinando emoción, reconocimiento y espectáculo, en una velada que combinó tradición taurina con una clara proyección hacia el futuro del sector.

Entre los asistentes destacaron los matadores Roca Rey, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Emilio de Justo, Sebastián Castella, Borja Jiménez, Gonzalo Caballero, Tomás Rufo y Diego Ventura, así como reconocidos ganaderos como Victorino Martín y Juan Pedro Domecq, quienes acudieron para recibir sus respectivos galardones y compartir su pasión por la tauromaquia. La cita también contó con figuras destacadas de la política y sociedad, como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Cayetana Rivera, Gloria Camilia, Enrique Ponce, Carmen Lomana, Susanna Griso, Sergio Ramos y Mariló Montero, entre otros.

Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida en la Gala de San Isidro 2026. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos centrales fue la entrega de los premios Plaza 1, que reconocen la excelencia y el talento en diferentes ámbitos del toreo. Mariló Montero recibió el Premio Mujer y Tauromaquia, mientras que Sergio Ramos fue nombrado Embajador de la Tauromaquia. Morante de la Puebla recibió el galardón de Tauromaquia El Mundo 2025, Álvaro Fernández fue distinguido con el Premio Juventud y Tauromaquia y la Ganadería Jandilla fue reconocida como Ganadería de la Temporada. Cada premio subrayó la trayectoria, la dedicación y la proyección de sus respectivos protagonistas, destacando tanto a figuras consolidadas como a jóvenes talentos del sector.

Durante la gala se dieron a conocer los carteles de los 31 festejos de la temporada, incluyendo los 26 que forman parte de la Feria de San Isidro, que se celebrará del 8 de mayo al 6 de junio, así como otras citas clave como la Corrida In Memoriam (7 de junio), la tradicional Corrida de Beneficencia (14 de junio) y los festejos de apertura de la Feria de la Comunidad de Madrid (1 al 3 de mayo). La presentación de los carteles permitió conocer de primera mano la programación completa, anticipando la emoción que vivirá el público en la plaza durante los próximos meses.

José Ortega Cano y Gloria Camila en la Gala de San Isidro 2026. (Foto: Gtres)

Otro momento muy esperado fue la revelación de la imagen oficial de la Feria de San Isidro 2026, que representará gráficamente el ciclo y servirá como emblema de la temporada. La identidad visual se presentó en un acto cargado de simbolismo, continuidad y homenaje a la tradición, manteniendo el equilibrio entre modernidad y raíces taurinas.

El evento contó con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, con la participación destacada de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quienes cerraron la gala con palabras de reconocimiento a la tauromaquia como patrimonio cultural y símbolo de la ciudad.

