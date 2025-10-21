De Ponce a Ayuso pasando por Vargas Llosa y Victoria Federica: los pilares VIP que sustentan a Roca Rey

Andrés Roca Rey está de celebración. Este martes, 21 de octubre, el considerado como uno de los toreros más reconocidos y carismáticos de la actualidad sopla las velas de su 29º cumpleaños, y lo cierto es que no lo hace en un momento cualquiera. Y es que se encuentra en la cúspide de su trayectoria sobre los ruedos, siendo proclamado como triunfador absoluto de ferias tan emblemáticas como la de San Isidro o las Fallas de Valencia, entre muchas otras. A lo largo del año, su agenda está repleta de compromisos taurinos tanto dentro como fuera de España. Un reflejo que deja más que claro su notoriedad en el ámbito.

El maestro debutó en una plaza de toros de nuestro país en 2013 y desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer por diferentes razones. La primera, por su talento y su entrega, y la segunda, por el respaldo incondicional que siempre ha recibido por parte del público y de diferentes personalidades VIPS que han mostrado una profunda admiración por su figura desde el principio. Empezando por Enrique Ponce, el maestro que le dio la alternativa el 19 de septiembre de 2015 ante la atenta mirada del testigo Juan Bautista.

Andrés Roca Rey. (Foto: Gtres)

Desde entonces, han sido muchos rostros conocidos los que no han tenido problema en compartir su admiración hacia Roca Rey. Entre todos, destaca sin duda Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel que falleció el 13 de abril de 2025 y que siempre mostró un respeto profesional hacia el mencionado. Ambos compartían nacionalidad peruana y su amistad quedó más que patente en las numerosas ocasiones en las que el escritor acudía a ver sus corridas. Roca Rey era consciente de ello y el 15 de octubre de 2021 le dedicó una sentida faena en la finca madrileña de los hermanos Sandoval, el Jaral de la Mira. «Me siento orgulloso de poder contar con su amistad. Y hoy día he querido, me apetecía, regalarle una faena y así lo hemos hecho», comentó el propio torero por aquel entonces.

Mario Vargas Llosa y Andrés Roca Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso también se ha consolidado como otro de los apoyos públicos que ha recibido Roca Rey a lo largo de los últimos años. Aunque en este caso, la admiración también es mutua. El diestro ha destacado que elegiría a la política como presidenta del Gobierno de España, así como el 23 de mayo de 2025, le brindó un toro «por su valentía como mujer».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Roca Rey (@rocarey)

Por último, y no por ello menos importante, Andrés Roca Rey siempre ha mantenido una estrecha relación de amistad con Victoria Federica. Tanto es así, que no tardaron en circular rumores que señalaban que entre ellos había surgido una historia de amor. Ambos siempre lo han negado, limitándose a decir que son íntimos amigos, pero lo cierto es que, sea como fuere, el contar con el apoyo de la nieta de Juan Carlos I en muchas de sus faenas también ha hecho que se consolide aún más su figura en el mundo del toreo.

Andrés Roca Rey y Victoria Federica. (Foto: Gtres)

Así, Andrés Roca Rey ha conseguido hacerse un hueco en España gracias a su talento como torero y su cercanía con muchos nombres VIPS, los cuales no dudan en brindarle su apoyo siempre que tienen oportunidad.