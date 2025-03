Vicky Martín Berrocal celebra este 11 de marzo 52 años. La diseñadora de moda ha empezado este día tan señalado con un nuevo capítulo de A solas con, su podcast. En el regreso de su proyecto audiovisual, la socialité ha entrevistado a uno de los toreros más reconocidos: Roca Rey. El peruano, que se caracteriza por ser muy hermético a la hora de pronunciarse sobre su vida privada, se ha sincerado como nunca sobre su mayor miedo o sobre su vínculo con Victoria Federica, con la que se le relacionó sentimentalmente en el pasado.

Una vivencia infantil traumática

Andrés Roca Rey, al igual que muchos toreros, conoce desde la cuna lo que supone dedicarse a la tauromaquia. Fernando, su hermano, también es matador de toros y su tío José Antonio fue rejoneador. Además, su abuelo, fue durante mucho tiempo administrador de la Plaza de Toros de Lima, una de las más importantes de su país de origen.

Roca Rey y Victoria Federica. (FOTO: GTRES)

En su conversación con Vicky, el diestro de 28 años se ha definido como una persona muy familiar. Aunque actualmente reside en España, el país en el que ha conseguido numerosos triunfos profesionales, Roca Rey suele viajar con frecuencia a Perú. El apego a su entorno ha supuesto que, desde pequeño, tuviera miedo a la muerte de alguien cercano. «Me iba de casa un lunes al colegio, con 9 años, y pensaba: Casi no he estado con mi padre. ¿Y si me voy y vuelve a pasar lo que pasó?», ha dicho minutos antes de contar que su progenitor sufrió un infarto que marcó un antes y un después en su vida: «No me gusta acordarme de ello, sufrimos muchísimo. Siempre he visto a mi padre como el maestro de mi vida. Esta experiencia de vida me ayudó a tener muy claro que lo único seguro que voy a tener en mi vida es el día de mi muerte. Cuando entiendes eso, lo demás es secundario. Es natural. ¿Qué otro miedo vas a tener?».

Su relación con Victoria Federica y su opinión sobre el amor

Roca Rey junto a Marina Díaz, su novia. (FOTO: GTRES)

En mayo del 2024, Roca Rey encontró el amor en Marina Díaz Torre, una joven mexicana con la que posó en la fiesta temática que hizo Tana Rivera por su 25 cumpleaños. Sin embargo, en el pasado, fue relacionado con Victoria Federica, con la que tiene una estrecha amistad: «Cuando salió la primera vez, era mi amiga, y me mataba de la risa. Le decía ‘mira lo que ha salido, ‘oye, novia’, de risa».

El torero, que entre sus planes lejanos está formar una familia, ha confesado finalmente que es un férreo defensor del amor para toda la vida, aunque considera que también hay que pasar por etapas de rebeldía para poder ser fiel: «Hay momentos en los que tienes que ser rebelde y luego ser una persona libre, y luego ganar en experiencia, que es la vida. Antes he tenido novias que no he sido fiel. No estaba seguro de mi mismo. Una persona infiel necesita sentir que puedes triunfar. Antes me gustaba gustar. Una cosa es ser sexy y otra cosa es ser coqueto».