Roca Rey, dolido tras la polémica de sus trajes de luces: "Me da pena porque ha sido en mi país"

Andrés Roca Rey ha puesto rumbo a México desde Madrid para comenzar la temporada en las Américas después de unos meses complicados y lo ha hecho con un sentimiento positivo a pesar de los envites vividos: “La verdad es que estoy muy ilusionado de empezar el año, primero en el país azteca y ya después aquí en España, en la feria de Valencia”, ha asegurado el diestro a los micrófonos de Gtres.

Uno de los momentos más duros por los que ha atravesado fue la dramática cornada que sufrió en octubre de 2024 en Las Ventas. Un duro revés que ha logrado superar totalmente: “Estoy recuperado, bastante preparado y concienciado con lo que viene. “Con mucha ilusión y motivación”, ha asegurado. Un sentimiento que ha contrastado con el mal sabor de boca que Roca Rey se lleva a México tras sufrir la confiscación de sus trajes de luces en el aeropuerto de su tierra natal por presunto contrabando: “Parece ser que hay veces que te los quitan porque piensan que los vas a vender. No sé, serán antitaurinos o algo, porque uno los lleva para ponérselos”, ha explicado.

Roca Rey exhibiendo uno de sus emblemáticos trajes de luces. (Foto: Gtres)

Sin pelos en la lengua, el maestro ha confirmado que no ha recuperado las piezas y no ha dudado en lamentarse por ello: “La verdad es que es una pena”. Más allá del valor económico de los mismos, Roca Rey detallaba el trasfondo que para él tiene esta situación: “Tienen gran valor y sobre todo sentimental. Que te quiten un traje por “contrabando” cuando estás llevando un traje para torear… nunca me ha pasado eso en la vida y la verdad que es una pena porque ha sido en mi país”. Con esta rotunda afirmación, el torero ha dejado claro el profundo dolor añadido que le ha generado que toda la polémica se haya producido en su propia tierra.

Victoria Federica y Roca Rey juntos en el tendido. (Foto: Gtres)

A pesar de la actitud constructiva del torero mirando al futuro tras lo sucedido, el amigo de Victoria Federica ha transmitido a los medios de comunicación su incertidumbre ante una posible recuperación de sus trajes: “Depende de la persona que esté encargada ahí dentro, no sé si está en contra del toreo o por qué está haciendo todo esto, pero esperemos que salgan los trajes y si no, pues habrá que buscar otros”, ha asegurado.

Roca Rey: de su novia a Victoria Federica

Una imagen de Roca Rey junto a su novia, Marina Díaz. (Foto: Gtres)

Más allá de esta delicada historia, al ser preguntado por otros temas relacionados con su esfera más personal, el diestro se ha mostrado más comunicativo que en otras ocasiones. Frente al anuncio de la retirada de Cayetano Rivera, Roca Rey desvelaba que los suyos también viven con gran tensión cada momento que el torero se juega la vida frente al toro. “Es así, es una filosofía de vida y hay que entenderlo”. Un sufrimiento extensivo a su novia Marina Díaz, con la que no tiene planes de boda por el momento: “Espero que sí (que lo pase mal), si no, mal sería”, decía el torero entre risas.

Más discreto se mostraba al ser preguntado por su gran amiga, Victoria Federica. El maestro, que ha confirmado que apenas ve la televisión y, por tanto, no ha sido testigo de las hazañas de la sobrina del Rey Felipe VI en El Desafío, le lanzaba un escueto deseo al ser informado por el reportero de su papel en el concurso: “Que le vaya bien”.