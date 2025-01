La dura carta de despedida de Cayetano Rivera a sus hijos "por si el día de mañana ocurriese algo"

Fue el pasado mes de noviembre cuando Cayetano Rivera anunció que se retiraba de los ruedos. El torero se sentaba esta mañana en el plató de Espejo Público para hablar de sus deseos en esta nueva etapa que se abre camino en su vida: «Tener más tiempo para disfrutar con mis hijos, con mi gente, con mi familia. Hacer un plan para mí hoy en día a largo plazo es impensable», explicaba el hijo de Paquirri.

Los colaboradores querían saber si le gustaría que su hijo siguiera sus pasos en el terreno profesional, y el torero no dudó a la hora de responder: «Nadie a quien yo quiera le deseo esta profesión. No porque sea nada malo, evidentemente. Todo lo contrario, tiene muchas cosas positivas pero el susto, la preocupación constante de lo que puede ocurrir no es algo que quieras para alguien a quien quieres». Si el pequeño Cayetano, hijo del ex torero y Eva González, se interesara por la profesión de su padre, éste se llevaría un disgusto.

La familia es lo más importante para él, y confiesa que todavía conserva una carta de despedida: «Un día me desperté por la mañana y escribí una carta a mis hijos, Lucía y Cayetano, por lo que pudiese ocurrir. Uno sabe y es consciente de que tiene que aceptar ese riesgo y creo que siempre hay cosas que quedan en el aire, que no nos contamos, mismamente un ‘te quiero’. Escribí una carta que guardó un buen amigo mío por si el día de mañana me ocurriese algo, que se la entregase». El ex torero confiesa que le habría encantado que su padre lo hiciera: «Se fue cuando yo era tan joven. Ha habido tantas cosas me habría gustado poder preguntarle… tener algo me hubiese gustado»

Ser hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri le convirtió en famoso de nacimiento. Echando la vista atrás, Cayetano recuerda los peores momentos que ha vivido por el seguimiento de la prensa. «La pérdida de mi padre, ahí no había ningún tipo de control sobre el acoso que sufríamos por parte de la prensa. Momentos desagradables también con mi madre». Las medidas que hay ahora con los menores de edad no son las de antes, y el ex torero sufrió las consecuencias: » Me sacaron con una novia en el patio del colegio con 16 años», recuerda.

Cayetano Rivera también ha dado su punto de vista sobre la nueva presidencia de Estados Unidos, mostrando su apoyo a Donald Trump. «Veo mucho rechazo hacia los resultados por parte de los medios. Me parece curioso que se empiece hablando de inmigración o del grupo LGTBIQ+ y no se hable de las declaraciones de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sobre cómo pretende retomar las conversaciones con Estados Unidos para evitar así una Tercera Guerra Mundial».

El ex torero considera que Trump es un pacificador: «Lo ha demostrado en Gaza porque ha sido el que ha puesto la fecha límite para llegar a un acuerdo. Con una amenaza pero el resultado está ahí (…) la guerra de Ucrania puede cambiar y me parece mucho más importante». En cuanto al presidente de España, Pedro Sánchez, ha dejado claro que «dice una cosa y luego hace otra» y cree que es el responsable del ataque a la tauromaquia y a nuestra libertad. Cada vez nos prohíben más cosas».