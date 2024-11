Cayetano Rivera se ofrece para torear "en los festivales que hagan falta" a beneficio de Valencia

El paso de la DANA por varios pueblos de Valencia está dejando imágenes desoladoras e históricas para el país. Por ahora, hay más de 200 muertos contabilizados, unas cifras que han hecho que España se vuelque por completo para ayudar a los vecinos de las zonas más afectadas. Entre los ciudadanos que han decidido solidarizarse con la catástrofe se encuentran varios rostros conocidos como el de Cayetano Rivera, quien se ha ofrecido, a través de sus redes sociales, a participar en festivales benéficos con el fin de ayudar a los vecinos valencianos.

«Acompaño en el sentimiento a todos los que habéis perdido seres queridos. Siento también la angustia de todos los que esperáis noticias sobre los que aún siguen desaparecidos, sin olvidarme de quienes han perdido sus casas, sus negocios y la esperanza», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

«El paso de la Dana me ha pillado fuera de España pero me consta por gente que ha ido a ayudar, como mi amigo Nacho Trillo, que la realidad de la tragedia supera la información que llega», proseguía. Haciendo alusión a la gestión del gobierno, con la que deja entrever que no esta de acuerdo, reiteraba que a pesar del desamparo «los valencianos no están solos»: «Hay mucha gente como mi amigo preocupada de verdad por la salud y bienestar de las personas, sin importarle el color de su partido», añadía.

Aportando su granito de arena, Cayetano finalizaba el texto ofreciéndose a torear en beneficio de Valencia: «Aunque para entonces las necesidades serán otras, me ofrezco desde ya a torear en los festivales que hagan falta para intentar aportar en lo que pueda. Valencia en mi pensamiento y en mi corazón», concluía.

Cayetano Rivera, en la comunión de la nieta de ‘El Turronero’. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, sus palabras han sido aplaudidas por muchos de sus seguidores, generando un sinfín de comentarios que apoyaban su discurso: «Olé tú», «El mundo del toro siempre está. Gracias, maestro», «Gracias desde Valencia, Cayetano», «Eres hijo de un fenómeno y eso se nota», «Gracias por ser solidario, todos tenemos que hacer lo que podamos por ayudar en esta desgracia tan grande», escribían algunos de los usuarios en el post.

La solidaridad de otros famosos

Además de Cayetano Rivera, otras celebridades conocidas de nuestro país también están utilizando las redes sociales para proporcionar información útil sobre donaciones, mensajes de apoyo a los afectados e incluso para anunciar la realización de proyectos benéficos para recaudar fondos. Entre ellos destaca Aitana, Lola Índigo, Mar Flores, David Bustamante, Alejandro Sanz, Rozalén, Violeta Mangriñán o las hermanas Pombo, entre otros muchos.