Desde que la crónica social de nuestro país se hiciera eco de las intenciones de Isabel Pantoja de despedirse definitivamente de Cantora, todas las miradas se posaron sobre el hijo de la tonadillera, Kiko Rivera, así como en los hermanos Francisco y Cayetano Rivera. Y es que situada en la carretera A-396 en el término municipal de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, antes de convertirse en el epicentro indiscutible de la información rosa, Cantora fue el paraíso campero de Francisco Rivera ‘Paquirri’, padre de los tres.

La historia de Cantora, cabe destacar, es previa a la llegada de Isabel Pantoja a la vida de Paquirri. El torero compró el terreno para construir sobre él el que sería su hogar, y para tener sus propias zonas de monte, dehesa y cultivo. Según ha trascendido a lo largo de los años, el diestro compró quinientas hectáreas de campo y después construyó el cortijo, que se fue ampliando hasta su estado actual. La casa tiene dos plantas: la parte baja, de 637 metros cuadrados que se distribuyen en varios salones y la cocina, y la de arriba, donde están los dormitorios. Además, cuenta con una gran piscina exterior, un salón de juego con gimnasio, sauna, bodega, trastero, garajes y hasta oficinas.

Cayetano Rivera en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que el último en pronunciarse al respecto de la venta de Cantora ha sido Cayetano Rivera durante la Gala de la Cátedra Vargas Llosa, en La Jara de la Mira de Mario Sandoval, en San Lorenzo de El Escorial. Una cita a la que ha faltado el anfitrión, Mario Vargas Llosa, que se encuentra indispuesto. Preguntado expresamente por ello, Cayetano Rivera ha sido de lo más tajante. El madrileño ha mostrado su descontento ante las constantes especulaciones, subrayando que no está interesado en involucrarse en la situación familiar en torno a Cantora. Según explica, estos temas no forman parte de su vida y prefiere mantenerse al margen de este tipo de asuntos que han generado tanta polémica en los medios. «Esta historia no tiene nada que ver conmigo», ha dicho.

Sobre lo que sí ha hablado Cayetano Rivera en su intervención ante la prensa, ha sido sobre el nuevo sobrino que espera. Su hermano Francisco y Lourdes Montes esperan un hijo, una buena nueva que celebra toda la familia: «Siempre es una alegría y una ilusión. A nosotros nos encantan los niños, y cuantos más, mejor».

La deuda de Isabel Pantoja

La decisión de Isabel Pantoja de vender Cantora vendría motivada por su intención de solventar cuanto antes sus graves problemas económicos. El último dato oficial de la deuda de Isabel Pantoja son 4 millones de euros de los que, con un plan avalado con sus conciertos, ha logrado pagar 700.000. «Su deuda son 4 millones de euros de los que ha logrado pagar 700.000», informó Paloma García-Pelayo hace varios meses. En 2012, cabe recordar, la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja tuvo una inspección de Hacienda y le obligaron a declarar todo desde 2009, lo que la colocó en una situación muy complicada.