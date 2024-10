Los misterios que encierra Cantora, la finca de Isabel Pantoja donde apareció "el fantasma de Lady Di"

Cantora, la finca que heredó Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri, está de plena actualidad a raíz de las últimas informaciones que han salido publicadas. Han asegurado que Juan Carlos I realizó una visita a esta casa cuando todavía era amante de Bárbara Rey. En aquella época la vedette mantenía una relación con el torero y el rey Emérito quería saber en qué punto exacto se encontraba este romance.

La visita de Juan Carlos a Cantora ha despertado mucha curiosidad y no es la primera vez que se habla sobre los misterios que encierra esta vivienda. Isabel Pantoja la ha utilizado como búnker durante sus últimos años, aunque ahora va a mudarse a Madrid para empezar una nueva etapa. La tonadillera se mostró muy molesta con el público cuando descubrió que había mucha gente hablando de su querida finca. «No es el castillo de Drácula», afirmó. Sin embargo, según su hijo Kiko sí hay algún que otro fantasma.

Lady Di en una gala. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera aseguró que «el fantasma de Lady Di» se apareció en su casa después de morir. Hizo este comentario mientras participaba en Gran Hermano VIP. «Lady Di se despidió de mi madre la noche que murió», afirmó con total rotundidad.

El DJ no ha vuelto a hablar del tema porque actualmente no tiene ningún tipo de relación con su progenitora. Sin embargo, no es la única presencia que se ha manifestado dentro de la famosa finca.

El cuadro de Paquirri

Francisco Rivera fue el gran amor de Isabel Pantoja. La cantante guarda un retrato suyo en Cantora con mucho cariño y en una ocasión su hija reconoció que este cuadro le daba miedo cuando era pequeña. Según contó, pensaba que «los ojos le seguían» y evitaba pasar cerca de él.

Posado de Paquirri. (Foto: Gtres)

Narró este suceso mientras participaba en La Casa Fuerte, un concurso de Telecinco. «Cuando estoy en Cantora siento algo, siento una presencia, que alguien está ahí. Noto que alguien está ahí y nos protege. Siempre he pensado que hay alguien en Cantora y creo que es él», desveló. Más adelante fue Pepi Valladares la que confirmó este relato.

Pepi trabajó bastantes muchos años para Isabel Pantoja, así que durmió muchas noches en la famosa finca sevillana. Durante una de sus entrevistas en Sálvame aseguró que había zonas que daban cierto respeto, pues se respiraba un ambiente especial. «Una de las cosas que más me impresiona es pasar por la parte del del dormitorio de Paco», afirmó con rotundidad.

La misteriosa habitación de Paquirri

Isabel Pantoja y Paquirri en el nacimiento de Kiko Rivera. (Foto: Gres)

Uno de los grandes puntos negros de la biografía de Isabel Pantoja es su enfrentamiento con la familia Rivera. El torero dejó una herencia para sus hijos mayores que la cantante siempre se ha negado a entregar. Son cosas que únicamente tienen un valor sentimental, pero Isabel quiere tenerlas a buen recaudo. En su momento dijo que se las habían robado, pero Kiko Rivera aseguró que no, que estaban en una habitación secreta de Cantora.

Esta sala ha dado mucho de qué hablar en la crónica social. Durante muchos años los amigos de Isabel han negado su existencia, como por ejemplo Chelo García-Cortés. Sin embargo, con el paso del tiempo Kiko sí reconoció que su madre guardaba los enseres de Paquirri en un cuarto de Cantora. Este material pertenece a Francisco y Cayetano Rivera, pero Pantoja se niega a dar marcha atrás.