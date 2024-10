El hijo de Mario Vargas Llosa revela toda la verdad sobre el actual estado de salud de su padre

Álvaro Vargas Llosa ha acudido este 17 de octubre, en representación de su padre, a la rueda de prensa de la Jornada Anual de la Cátedra Vargas Llosa, el programa que nació en 2011 con el propósito de «fomentar el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la lectura y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, analizar las ideas de nuestro tiempo y desarrollar modelos de innovación tecnológica para la educación», tal y como se refleja en su propia página web. Durante el acto celebrado en el Taller de Ideas de la capital, más allá de hablar de las actividades culturales de la cátedra, el primogénito del Premio Nobel ha desvelado cómo se encuentra Mario Vargas Llosa, un aspecto que ha acaparado gran parte de los titulares de los últimos tiempos tras alejarse del foco mediático y generar una gran preocupación al respecto.

«Él está bien, no muy lejos de cumplir 89 años, en el umbral de los 90. En esa edad uno reduce el volumen de las actividades. Esto le ha obligado a disminuir viajes y el cruce del charco que antes hacía con frecuencia», comenzaba a decir. Añadía que su tiempo lo divide entre España y Perú, los dos países en los que ha vivido los momentos más importantes de su vida. «En verano estuvo en Europa y ahora le toca estar en Perú», explicaba. Detallando en más profundidad su estado de salud, Álvaro aseguraba que estaba «estable», «bien» y «avanzando buen camino». «Lee mucho y hace la vida cultural que puede hacer. No está escribiendo demasiado, ya lo dijo él. Está muy pendiente de todo lo que hacemos en la cátedra. Él la preside», señalaba.

Álvaro Vargas Llosa en la Jornada Anual de la Cátedra Vargas Llosa. (Foto: Gtres)

«Acabo de estar con él en Lima, volveré en los próximos días para estar con él. Pero está bien. Todo lo bien que se puede estar a esa edad, pero dosificando sus actividades para seguir así de bien», insistía.

Su ausencia en el acto conmemorativo de la Cátedra

Las palabras de Álvaro Vargas Llosa han llegado al mismo tiempo que se ha confirmado que el escritor no estará presente en el homenaje a su cátedra, el próximo 18 de octubre, en la finca El Jaral de la Mira, ubicada en el municipio madrileño de Guadarrama. Y es que a su larga edad no era recomendable que hiciera un viaje tan largo, ya que actualmente se encuentra en Lima, tal y como ha confirmado su hijo. «Por la diferencia horaria no vamos a conectar en directo con él, pero sí vamos a mandarle la grabación, por supuesto que sí», manifestaba. Por otro lado, Álvaro hacía hincapié en que en un futuro cercano, habrá ocasión de que Mario participe en alguna de las próximas actividades culturales de la Cátedra, ya que entre sus planes más cercanos se encuentra el de regresar a España.

Álvaro Vargas Llosa, Patricia Llosa y su hijo, Álvaro Vargas Llosa en Marbella. (Foto: Gtres)

Así, será la primera vez que el escritor se ausenta de este acto conmemorativo, ya que su presencia siempre ha sido el reclamo principal del homenaje. No obstante, cabe destacar que tal y cómo expresa él mismo desde la web, este proyecto es muy importante para el autor de La ciudad y los perros.