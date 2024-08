Mario Vargas Llosa y su ex mujer, Patricia Llosa, han protagonizado una estampa de lo más familiar en las redes sociales. Ha sido su hijo, Álvaro Llosa, quien ha compartido una fotografía de sus padres. Lo ha hecho a través de X (antiguo Twitter).

Muy cómplices

En la imagen aparecen ambos de lo más sonrientes mirando al objetivo de la cámara. Mientras el escritor luce una camisa de rayas azules y beige y pantalón marrón claro, su mujer apuesta por una blusa blanco roto y una falda midi de estampado floral en tonos azules.

Aunque, sin duda, lo más relevante de este retrato es que Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa muestran un símbolo de unión a través de un gesto que realizan que no ha pasado desapercibido. Y es que, se dan la mano como señal de amor y cariño mientras inmortalizan el especial momento.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa. (Foto: Redes sociales)

Eso no es todo, porque Álvaro Llosa también ha querido mostrar otra estampa de su padre realizando una acción tan cotidiana como es la de leer un libro. En ella, Llosa está sentado en un sofá mientras lee con atención un ejemplar.

En Marbella y de vacaciones

Estas fotografías han visto la luz tan solo unos días después de que se revelara el destino al que se había desplazado para pasar unos días de vacaciones. Un destino concurrido por la jet-set de nuestro país. Hasta Marbella se viajóel literato, mismo enclave en el que estaba su ex pareja, Isabel Preysler.

Mario Vargas Llosa, en un evento. (Foto: Gtres)

En Y ahora Sonsoles confirmaron que el premio Nobel, junto a algunos miembros de su familia, también se trasladaron hasta el municipio de la Costa del Sol. En el caso del escritor, su escapada se debía al retiro terapéutico que cumple cada año desde la Clínica Buchinger Wilhelmi, donde, según sus propias declaraciones, sigue un intenso programa y una estricta dieta para recargar pilas.»Mi mañana comienza muy temprano en la playa con una caminata de una hora junto al mar. Hago media hora de chi kung, una gimnasia china muy relajante que trabaja la respiración. A continuación, nado», explicaba para la revista Telva el pasado mes de enero de 2023. Esta vez, Mario Vargas Llosa acudió al citado lugar junto a Patricia Llosa y su hijo Álvaro.



Preocupación por su estado de salud

A principios del mes de agosto, la preocupación por el estado de salud de Mario Vargas Llosa colocó su nombre en la primera plana mediática. Fue visto paseando por las calles de Madrid, visiblemente más delgado y ayudado por un bastón. Unas imágenes que correspondían a su llegada a la capital después de pasar unos días en familia de vacaciones en Grecia.

Mario Vargas Llosa, en Madrid. (Foto: Gtres)

Pilar Vidal reveló en Espejo Público que a Mario Vargas Llosa le han diagnosticado un problema de salud el cual no quiso exponer. «Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar», indicó.