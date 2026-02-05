Vicente Gil analiza con Jaime González y Esther Jaén las claves del 5 de febrero de 2026 en La Antorcha

Abascal y Vox crecen en Aragón ante las elecciones del domingo.

y Vox crecen en Aragón ante las elecciones del domingo. Vox roba votos a todos: PP, PSOE, PAR e, incluso, Podemos.

roba votos a todos: PP, PSOE, PAR e, incluso, Podemos. Azcón y el PP buscan recuperar in extremis el voto fugado a Vox.

y el PP buscan recuperar in extremis el voto fugado a Vox. Los indecisos entre PP y Vox pueden decantar dos escaños.

entre PP y Vox pueden decantar dos escaños. Pilar Alegría y el PSOE bajo la sombra de Paco Salazar.

y el PSOE bajo la sombra de Sánchez acelera la nacionalización de 1,3 millones de ‘nietos del exilio’ para que voten en 2027

acelera la nacionalización de 1,3 millones de para que voten en 2027 Indra. La guerra de Moncloa contra Escribano