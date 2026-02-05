Vicente Gil analiza con Jaime González y Esther Jaén las claves del 5 de febrero de 2026 en La Antorcha
- Abascal y Vox crecen en Aragón ante las elecciones del domingo.
- Vox roba votos a todos: PP, PSOE, PAR e, incluso, Podemos.
- Azcón y el PP buscan recuperar in extremis el voto fugado a Vox.
- Los indecisos entre PP y Vox pueden decantar dos escaños.
- Pilar Alegría y el PSOE bajo la sombra de Paco Salazar.
- Sánchez acelera la nacionalización de 1,3 millones de ‘nietos del exilio’ para que voten en 2027
- Indra. La guerra de Moncloa contra Escribano