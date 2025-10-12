Sofía Suescun se lleva un zasca de realidad con su familia y no se calla: «Me engañaron»

Sofía Suescun ha roto su silencio después de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en su familia. En OKDIARIO hemos explicado que rompió la relación que mantenía con su madre hace más de un año, pero hay novedades. La creadora de contenido no está dispuesta a dar marcha atrás y ha enviado un zasca que deja claro cuál es su punto de vista. Durante mucho tiempo ha vivido con Maite Galdeano y ha ayudado a su hermano Cristian, aunque cree que ha llegado el momento de pasar página y considera que lo mejor es separarse de ellos. Está convencida de la postura que ha tomado y no va a cambiar de opinión, sobre todo porque cuenta con el apoyo de su novio, el influencer Kiko Jiménez.

La joven, conocida por haber ganado una de las ediciones de Gran Hermano, ha publicado un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. «Tengo 29 años y no me avergüenza admitir que me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre. Si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional. Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre». De esta forma, recalca que Maite Galdeano forma parte de su pasado.

Las acusaciones de Maite Galdeano

Debemos recordar un aspecto importante. Cuando salió a la luz la ruptura entre Sofía y Maite hubo muchos que pensaron que era un montaje. Recordemos que, en aquel momento, la influencer no tenía demasiado protagonismo y necesitaba una excusa para regresar a los platos de televisión. Siempre dijo que estaba apuntando la verdad y el tiempo le ha dado la razón. De hecho, sólo tenemos que analizar las acusaciones que ha lanzado Maite Galdeano para confirmar que la guerra familiar es mucho más seria de lo que parecía a simple vista.

El gran perjudicado ha sido Kiko Jiménez, es más, cabe la posibilidad de que el asunto termine en manos de la justicia. Tanto Maite Galdeano como Cristian Suescun le han acusado de estar aprovechándose de Sofía, de ser «un vividor», «un vago» y «un manipulador». En un primer momento decidió que lo mejor para todos era guardar silencio, pero más adelante se dio cuenta de que necesitaba tomar cartas en el asunto y anunció que iba a pedir consejo a sus abogados para frenar este conflicto lo antes posible.

Sofía Suescun no consiente que nadie dude de su novio. Tiene claro que es el hombre de su vida y no le importan las consecuencias. «Y si a alguien le incomoda… no pasa nada. Porque al final, mi vida es mía», recalca.

Sofía Suescun, influencer y enfermera

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, Sofía Suescun se hizo conocida a raíz de su participación en Gran Hermano. Después empezó a hacer mucho ruido en las redes sociales y en Telecinco se interesaron por ella. Fue entonces cuando le propusieron participar en Supervivientes y se convirtió en la ganadora de la temporada. Aquello demostró que el público estaba a su lado, que tenía un poder mediático incomparable y que su presencia era un éxito asegurado para cualquier formato televisivo.

Sin embargo, la joven ha sabido reinventarse y poco a poco se ha alejado de Mediaset para crear su propia marca en Instagram. En estos momentos es una de las mejores influencers del mercado y utiliza sus plataformas digitales para promocionar empresas y para dar algunos detalles sobre su vida personal. Por ejemplo, hace unos días contó que estaba ejerciendo de enfermera con su novio porque este se ha sometido a una operación estética y necesita muchos cuidados.

Kiko Jiménez se ha realizado un injerto capilar y ahora debe guardar reposo. Hay gente que no ha entendido que se haga este retoque, pero él lo tiene claro: «¿Sabéis que pasa? Que aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía, pero no. Después de años arrastrando problemas personales, varias participaciones en Supervivientes (con lo que esto conlleva) y el paso del tiempo, imagino, que ya tengo 33 tacos… todo esto genera un estrés que por desgracia ha pasado factura a mi pelazo».

Como no podía ser de otra forma Sofía ha apoyado a su novio, quien ha sido muy sincero. A Kiko no le ha temblado el pulso al reconocer «que empezaba a tener complejo porque, a pesar de llevar el pelo rizado y largo, no se apreciaba (o al menos yo hacía por donde para que no se apreciase) pero tenía clareos importantes y tenía que hacer algo para remediarlo». Ahora únicamente hace falta esperar para ver el resultado.