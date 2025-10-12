Sánchez publica un vídeo por la Fiesta Nacional sin banderas de España pero sí de Palestina y LGTBI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado la Fiesta Nacional del 12 de octubre a través de un video donde no aparece ninguna bandera de España pero sí varias banderas del colectivo LGTBI y a favor de la causa Palestina. Además, el jefe del Ejecutivo declara su «orgullo por España» en sus redes sociales, un mensaje que contrasta frontalmente con los pactos del PSOE con los independentistas para mantenerle en La Moncloa. «Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz Fiesta Nacional!», ha escrito Sánchez en sus redes sociales junto al video institucional.

«Orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas», ha dicho el presidente mientras aparecen imágenes de manifestaciones de izquierdas a favor de Palestina y contra Israel. «No es una guerra es un genocidio», se puede leer en uno de los carteles que figuran en el montaje de Moncloa.

El presidente ha continuado con su retórica patriótica afirmando sentir «orgullo de un país con memoria pero sobre todo con futuro» y concluyendo que «España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos ¡Feliz Fiesta Nacional!».

Pedro Sánchez ha recibido pitidos y abucheos a su llegada al desfile del 12 de octubre donde los españoles le han gritado «¡Sánchez, hijo de puta!» o «¡fuera, fuera!», entre otras cosas. Este momento ha sido suavizado por la cadena pública TVE que ha bajado el volumen en su directo para tratar de evitar los abucheos al líder socialista.

Sánchez ha aparecido en la zona de autoridades justo poco antes de las 11 de la mañana, en medio de un amplio blindaje de Moncloa, mientras el coche de los Reyes se aproximaba ya al lugar del acto institucional. Los monarcas sí han sido recibidos con aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!».

Con todo, y pese al amplio dispositivo de seguridad, que mantenía a los ciudadanos alejados de la zona de autoridades, el líder socialista no ha podido escaparse del grito que se ha hecho común en las fiestas locales de España en los últimos meses y que se ha viralizado en redes sociales: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».