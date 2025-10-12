Resultado y números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 12 de octubre de 2025

El Sorteo Extraordinario del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad 2025 ya tiene ganadores. La Lotería Nacional acaba de celebrar su cita más simbólica del otoño, con más de 105 millones de euros en premios y un Premio Especial de 15 millones al décimo. El sorteo, que de forma especial se ha celebrado a las 21:00 horas, ha repartido un año más, ilusión por todo el país en una jornada que ha estado marcada por el festivo Día de la Fiesta Nacional.

Tras todas las celebraciones por el 12 de octubre, los bombos han girado en la sede de Loterías y Apuestas del Estado. En apenas unos minutos ya se han conocido los números afortunados, y a continuación, te los desvelamos todos dado que el premio especial tiene a muchos en vilo, siendo uno de los más grandes de cuántos concede la Lotería Nacional a lo largo del año. El de la Hispanidad es uno de esos sorteos que con los años se ha convertido en uno de los más seguidos, por lo especial que tiene al celebrarse en un día festivo y porque además tiene premios importantes. No sólo esos 15 millones de euros sino el resto de premios, así que toma nota por si eres uno de los afortunados.

Números premiados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025

Estos son todos los números que han sido premiados en el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad:

Primer Premio (130.000 € al décimo / 1.300.000 € a la serie): Nº43429.

(130.000 € al décimo / 1.300.000 € a la serie): Segundo Premio (25.000 € al décimo / 250.000 € a la serie): Nº 92832 .

(25.000 € al décimo / 250.000 € a la serie): Premio Especial de 15.000.000 € al décimo (vinculado al Primer Premio): Nº43429, Fracción Octava y Serie segunda.

(vinculado al Primer Premio): Reintegros: 9, 1, y 8.

Y estas han sido las extracciones:

De dos cifras (30 € al décimo / 300 € euros a la serie): 60 y 92.

60 y 92. De tres cifras (75 € euros al décimo / 750 € a la serie) : 019, 027, 073, 108, 113, 121, 152, 205, 209, 426, 473, 740, 783, 836 y 889.

: 019, 027, 073, 108, 113, 121, 152, 205, 209, 426, 473, 740, 783, 836 y 889. De cuatro cifras (375 € al décimo / 3.750 € a la serie): 2601, 5737, 6532, 7490 y 8102.

Además de los tres premios principales, reintegros y las extracciones, el sorteo ha repartido también miles de importes secundarios. Las aproximaciones al Primer Premio obtienen 2.400 euros al décimo, mientras que las aproximaciones al Segundo Premio están dotadas con 1.532,50 euros. A esto se suman los premios a centenas y terminaciones, que van de 75 a 375 euros, y los reintegros, que devuelven el importe jugado. En conjunto, el sorteo distribuye más de 105 millones de euros, lo que equivale a que uno de cada tres décimos resulta premiado.

Reparto de premios del Sorteo Extraordinario

El Sorteo de la Hispanidad cuenta con una estructura de premios más amplia que la de los sorteos regulares. En esta edición, el 70 % de la emisión total se destina a premios, una proporción que explica la relevancia de esta cita dentro del calendario anual de la Lotería Nacional.

El esquema general de premios queda configurado así:

1 Premio Especial de 15.000.000 € al décimo (una fracción y serie del Primer Premio)

1 Primer Premio de 130.000 € al décimo

1 Segundo Premio de 25.000 € al décimo

2 premios de 2.400 € al décimo para los números anterior y posterior al Primer Premio

2 premios de 1.532,50 € para los números anterior y posterior al Segundo Premio

Premios a centenas, terminaciones y reintegros con cuantías que abarcan desde 15 € hasta 375 €

Este reparto extenso asegura que miles de jugadores consigan algún tipo de premio, desde pequeños reintegros hasta cantidades que cambian la vida. El Sorteo de la Hispanidad mantiene así su fama de lluvia de millones, al repartir premios por todo el territorio.

Un sorteo que une historia y tradición

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad se celebra cada 12 de octubre y está ligado a una fecha con mucho peso en la historia de España. Ese día se recuerda la expedición de Cristóbal Colón y el encuentro entre dos mundos en 1492. Loterías y Apuestas del Estado mantiene desde hace tiempo esta cita como una forma de unir la tradición del sorteo con el significado cultural de la jornada, donde la fortuna y la conmemoración se dan la mano.

El origen del sorteo se ubica en 1814 pero al poco tiempo dejó de celebrarse y no fue hasta el año 2018 que Loterías y Apuestas del Estado decidió recuperarlo y desde entonces, este sorteo se ha convertido en una cita tradicional para muchos jugadores y no es para menos, esos 15 millones de euros de premio especial por un décimo que vale 15 euros, bien merece la pena jugar.

Cómo comprobar tu décimo y cobrar los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comprobar si su número ha sido premiado en este artículo y también en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquier administración. Para verificarlo, basta con introducir el número, la fracción y la serie del décimo.

Los premios pueden cobrarse desde el día siguiente al sorteo y durante los tres meses posteriores, según establece Loterías y Apuestas del Estado. Las cantidades menores, de hasta 2.000 euros, se pagan directamente en las administraciones y puntos de venta habituales. Cuando el importe es mayor, el cobro debe gestionarse a través de las entidades financieras concertadas.

En el caso de los décimos comprados por internet, el proceso es aún más sencillo: el dinero se ingresa de forma automática en la cuenta asociada del usuario, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.