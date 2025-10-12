Desde que probé el nuevo plato preparado de Mercadona no pienso en otra cosa: con sabor a carrillera
¿Te apetece cenar esta noche un plato preparado de Mercadona que te conquiste desde el primer bocado? Seguro que sí, pero estamos a domingo y puede que no hayas tenido tiempo de ir a comprar todavía. Sin embargo, en cuanto conozcas esta novedad de Mercadona, vas a querer que llegue mañana lunes para salir corriendo a por ella. Un producto que puede que haya pasado desapercibido para muchos, pero lo cierto es que es toda una delicia. Yo lo vi casi de casualidad mientras buscaba algo de pasta fresca para cenar, decidí probarlo y ¡menudo acierto!.
Se trata de los girasoles de carrillera y puré de patata Hacendado. Confieso que lo compré por curiosidad, sin grandes expectativas, viendo que era un plato de pasta fresca rellena y bastó el primer bocado para entender que estaba ante una pequeña joya dentro del mundo de la comida rápida de supermercado. No es ningún secreto que Mercadona ha mejorado muchísimo su gama de platos refrigerados. Cada vez apuestan más por recetas elaboradas y sabores caseros, y este caso lo demuestra con creces. Estos girasoles de pasta fresca rellenos de carrillera estofada y puré de patata son, literalmente, una explosión de sabor que no tiene nada que envidiar a un plato de restaurante. Y lo mejor de todo: se preparan en apenas cinco minutos y tienen un precio que ni tan siquiera llega a los tres euros. Desde entonces, cada vez que paso por la zona de refrigerados, mi mano va directa a la bandeja de 250 gramos, que cuesta unos 2,60 euros. Una opción que, además de sabrosa, resulta bastante económica teniendo en cuenta la calidad del producto y lo bien resuelto que está. Sin duda, vas a querer probarlo.
El nuevo plato preparado de Mercadona que está arrasando
Lo primero que sorprende al probar este nuevo plato preparado de Mercadona es el relleno. La carrillera de cerdo estofada tiene ese punto meloso y tierno que recuerda al guiso de toda la vida, con una salsa densa, bien reducida y un sabor profundo. El toque del puré de patata equilibra la intensidad de la carne y le da una textura suave, casi cremosa. Se nota que no han escatimado en la calidad del relleno, y eso marca la diferencia.
En cada bocado se percibe ese sabor a cocina lenta, a esas recetas que necesitan tiempo y mimo. Es algo que no suele encontrarse en un producto preparado, y por eso sorprende tanto. La combinación entre la pasta fresca y la carrillera logra un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo práctico.
Pasta fresca con cuerpo y buena textura
Los girasoles están elaborados con pasta de huevo fresca, y se nota. La textura tiene el punto justo de elasticidad, sin quedarse blanda ni demasiado dura. Basta con cocerla unos minutos, en el envase se recomienda que con cinco minutos es más que suficiente, para que quede perfecta. Además, la forma de girasol no es casual: permite que el relleno se mantenga en el centro y se reparta de forma uniforme.
Un detalle que es importante resaltar es que la pasta no se rompe durante la cocción, algo que sí ocurre con otros productos similares. Aquí, cada pieza llega entera al plato, con el relleno intacto y listo para disfrutar.
Cómo prepararlos para que queden perfectos
Aunque el envase incluye instrucciones claras, he probado varias formas de prepararlos y hay una que recomiendo especialmente: cocerlos ligeramente (como ya he mencionado unos 4 o 5 minutos) y luego saltearlos en una sartén con un poco de mantequilla o de aceite de oliva. De esta forma, la pasta toma un color dorado y el sabor se intensifica. Si además se acompañan con un poco de salsa de carne o simplemente con un chorrito de aceite de trufa, el resultado es espectacular.
En cualquier caso, es un plato que no necesita mucho más. Con una ensalada ligera o unas verduras salteadas, se convierte en una comida completa, ideal para esos días en los que no hay tiempo pero tampoco quieres renunciar a comer bien.
En definitiva, podemos decir que los girasoles de carrillera y puré de patata Hacendado son una muestra más de que Mercadona sabe interpretar lo que sus clientes buscan: productos prácticos, con sabor casero, que sean fáciles de preparar y a buen precio. Por un precio de menos de 2,60 euros, ofrecen una experiencia gastronómica sorprendentemente buena, con ingredientes de calidad y una ejecución cuidada.
Si te gustan los platos de cuchara, los guisos lentos y las recetas con ese toque de hogar, este preparado te va a conquistar. Personalmente, ya se ha convertido en uno de mis imprescindibles del frigorífico. Porque cuando algo te hace disfrutar así de la comida del día a día, no hace falta pensarlo mucho más: repetir es inevitable.