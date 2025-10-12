La Policía detiene a una mujer por apuñalar a su compañera de trabajo en la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen español por asestarle tres puñaladas con una navaja a su compañera de trabajo en la zona de Playa de Palma.

Los hechos tuvieron lugar a mediados de septiembre cuando dos mujeres y la pareja de una de estas, que trabajan juntas en un establecimiento de Playa de Palma, decidieron ir de fiesta a un local de ocio nocturno después de su jornada laboral.

Sin embargo, la presunta agresora decidió irse del local antes que su pareja y su compañera de trabajo, pero tuvo que volver más tarde ya que empezaron a discutir su novio y la otra mujer.

Al llegar de nuevo al establecimiento, las dos mujeres empezaron a discutir, llegando a arañarse, abofetearse y estirarse del pelo. Acto seguido, al salir a la calle, la ahora arrestada asestó, sin mediar palabra, tres puñaladas con una navaja a su compañera de trabajo en la pierna, muñeca y omoplato. Uno de los cortes fue de cinco centímetros.

Antes de que pudieran llegar las patrullas de la Policía Nacional, la mujer escapó del lugar junto a su novio. La víctima tuvo que ser asistida en un centro médico, ya que precisó de diversos puntos de sutura. Tras lo sucedido, los agentes del Distrito de la Comisaría de Playa se hicieron cargo de la investigación.

El 8 de octubre, los policías nacionales, tras finalizar las pesquisas y haber identificado a la agresora, detuvieron a la mujer por ser la presunta autora de un delito de lesiones.