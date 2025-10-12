El monegasco se ha hecho viral por una doble falta que cometió en el Challenger de Poznan en junio de este año

Valentin Vacherot está en boca de todos después de haber ganado su primer Masters 1.000 en Shanghái. El monegasco hizo historia al convertirse en el tenista de más bajo ranking en ganar un torneo de esta categoría (204 del mundo), después de superar a su primo Arthur Rinderknech en la final. Después de su gesta se ha viralizado un vídeo de una doble falta en el Challenger de Poznan (Polonia) en el mes de junio.

El campeón de Shanghái perdió en primera ronda del torneo con el italiano Lorenzo Giustino (6-2 y 6-4). Pero con 5-3 y ventaja a su favor para poner el 5-4, Vacherot cometió una doble falta bastante poco común en el tenis. El primer saque se estrelló en la red y el segundo le voló tanto que fue directo a las publicidades situadas en el lateral de la pista, a varios metros del pasillo de dobles.